VIDEO Andrew Tate, declarații în fața casei după ce a fost eliberat: Nu am greșit cu nimic. Aștept cu nerăbdare să fiu complet exonerat

Andrew Tate a declarat vineri că „nu am făcut nimic rău”, după ce el şi fratele său, Tristan Tate, au scăpat de arestul la domiciliu din România în dosarul în care cei doi sunt judecați pentru constituirea unui grup infracţional organizat, trafic de persoane şi viol.

Vorbind în fața casei sale din Voluntari după pronunțarea hotărârii, Tate a declarat: „În ianuarie, când am fost aruncat într-o celulă de închisoare, media a spus lumii că sunt un om groaznic. Au spus că am rănit oameni și că am făcut mulți bani din activități criminale, iar acum stăm aici la 7-8 luni după și n-am văzut nicio victimă la știri. Nu știu dacă ați văzut voi. Am văzut multe fete care îmi țin partea și mulți oameni care mă apără. N-am văzut nici măcar o persoană care se se ridice împotriva mea și să spună că am rănit-o, niciuna.

Este foarte extenuantă continuarea perpetuării minciunilor. Este foarte greu să menții minciunile când n-ai dovezi.

Am fost complet nevinovați încă de la începutul acestui caz și am încrederea absolută în sistemul judiciar românesc pentru că, în cele din urmă, a luat decizia corectă și ne-a lăsat liberi.

Sunt sigur că în final vom fi absolut exonerați iar toată lumea care a împins aceste minciuni și a relatat lucruri în mod repetat fără dovezi substanțiale trebuie să se analizeze de ce au decis să dea peste cap viețile oamenilor doar pentru vizualizări.

Nu am greșit cu nimic, Dumnezeu știe că nu am greșit cu nimic, în inima mea știu că nu am greșit cu nimic.

Aștept cu nerăbdare să fiu complet exonerat la timpul potrivit”, a spus acesta.

Un purtător de cuvânt al fraților Tate a declarat: „Dorim să exprimăm recunoștința noastră sinceră față de sistemul judiciar românesc pentru considerația lor corectă”, conform Sky News.

„Acest rezultat pozitiv ne dă încredere că la orizont se întrevăd și alte evoluții favorabile, iar adevărul începe să prevaleze", mai spune el.

Andrew Tate și fratele său, Tristan Tate, au scăpat de arestul la domiciliu, după decizia unei instanțe a Curții de Apel București de vineri.

Primul care a reacționat public a fost Andrew Tate, printr-un mesaj postat pe rețeaua socială X: „După 10 luni. 3 la închisoare, 7 acasă. După 15 milioane de euro de sechestru de bunuri. După o punere sub acuzare bazată pe nimic. Dosarul a fost transmis unui judecător care l-a considerat slab și circumstanțial. Am fost eliberat din arest la domiciliu, dar trebuie să rămân în România. Acum. Către moschee. Alhamdulilah”.

