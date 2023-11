Klaus Iohannis își încheie în Senegal turneul african. Președintele României se întâlnește cu președintele Macky Sall

În cea de a treia și ultima zi a vizitei în Senegal, președntele Klaus Iohannis este primit de preşedintele Macky Sall, la Palatul Prezidenţial. Şeful statului senegalez a revenit de la Berlin, unde a participat la Conferiţa G20 Compact with Africa şi s-a întâlnit cu cancelarul german Olaf Scholz, precum şi cu alţi lideri europeni. De asemenea, conform informaţiilor prezentate de Preşedinţia senegaleză, Macky Sall a avut miercuri activităţi oficiale. În aceeaşi zi, preşedintele Iohannis a avut programată o vizită în Insula Gorée, aflată în patrimoniul UNESCO, fost avanpost al comerţului cu sclavi.

Joi, la ora 13.00, are loc primirea de către preşedintele Republicii Senegal, Macky Sall, la Palatul Prezidenţial, a preşedintelui Klaus Iohannis. Sunt programate ceremonia primirii oficiale, convorbiri tête-à-tête, convorbiri oficiale, semnare de documente oficiale şi declaraţii de presă comune.

La ora 18:00, preşedintele va asista la inaugurarea Casei Naţiunilor Unite din Senegal, împreună cu preşedintele Republicii Senegal, Macky Sall.

De asemenea, de la ora 21.00, ora României, Iohannis va participa la vernisajul expoziţiei «Măşti tradiţionale africane - Măşti tradiţionale româneşti», organizată în cooperare cu Muzeul Ţăranului Român.

Iohannis se va întâlni cu senegalezi care au studiat în România

Klaus Iohannis va vizita şi Muzeul Civilizaţiilor Negre din Dakar. Tot atunci, şeful statului va avea o întâlnire cu foşti studenţi din Senegal care au studiat în România, acesta fiind ultimul moment al vizitei oficiale pe care preşedintele Klaus Iohannis o face în Senegal.

Programul său oficial în Senegal a început marţi, cu o vizită la Asociaţia Senegaleză pentru protejarea copiilor cu deficienţe mintale (ASEDEME), continuând miercuri cu vizita în Insula Gorée, aflată în patrimoniul UNESCO, fost avanpost al comerţului cu sclavi, unde a avut întâlniri cu oficialităţile locale şi a vizitat Casa de sclavi.

"Istoria tristă, inumană şi imorală pe care a avut-o acest loc trebuie să ne inspire să ne implicăm noi, politicienii, pentru a învăţa din acest trecut trist să construim un viitor mult mai bun pentru oameni", a declarat Iohannis la finalul vizitei.

De asemenea, cuplul prezidenţial a fost şi la Liceul de fete Mariama Ba.

Omologul său senegalez Macky Sall s-a aflat luni la Conferiţa G20 Compact with Africa, unde a fost primit de cancelarul german Olaf Scholz şi unde, potrivit presei senegaleze, a pledat pentru un parteneriat benefic cu Germania.

Turneul "a repus România pe radarul african"

Miercuri, şeful statului senegalez a fost prezent la ceremonia în cadrul căreia au fost predate 100 de maşini Ministerului Comerţului, pentru ca agenţii regionali să îşi poată îndeplini mai bine misiunea, mai ales în ceea ce priveşte monitorizarea preţurilor.

Preşedintele Klaus Iohannis şi-a început turneul african în 14 noiembrie, aflându-se în vizite de stat în Republica Kenya, Republica Unită Tanzania şi Republica Cabo Verde şi în vizită oficială în Republica Senegal.

Preşedintele Klaus Iohannis a declarat pentru Libertatea, în Cabo Verde, despre turneul din Africa, că "a repus România pe radarul african". Şeful statului a spus, referitor la cheltuielile cu turneul, că va instrui serviciul de presă al Administraţiei Prezidenţiale să dea o informare cu privire la costuri, conform legii.

"Faptul că am venit în Africa arată o nouă abordare a României faţă de continentul african. Avem o nouă strategie faţă de Africa şi ca să-i dau greutate, am planificat acest turneu în Africa. Şi chiar dacă nu s-a încheiat încă, suntem la a treia vizită de stat aici, în Capul Verde, pot să concluzionez deja şi dacă vreţi să fiu foarte concentrat: prin acest turneu am repus România pe radarul african. Cred că românii apreciază, fiindcă mulţi cunosc relaţiile pe care le-am avut şi cred că mulţi îşi dau seama de potenţialul enorm pe care îl reprezintă o relaţie bună între România şi statele africane, între Uniunea Europeană şi Africa", a afirmat şeful statului.

