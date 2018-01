Liderul grupului de protestatari clujeni care au venit la București, amenințat telefonic de un necunoscut

Liderul grupului de clujeni care au ales să parcurgă pe jos aproximativ 450 de kilometri pentru a ajunge la protestul care a avut loc sâmbătă în Capitală spune că a primit ameninţări telefonice de la un necunoscut, situaţie în care s-a aflat şi cetăţeanul francez care a însoţit grupul, dar şi soţia acestuia, rămasă acasă. Femeia a fost nevoită să-şi ia copilul de la grădiniţă, de teamă să nu fie răpit, după cum se putea înţelege dintr-o ameninţare telefonică.

Liderul şi iniţiatorul protestului “Marşul Speranţei”, Sorin Bobiş, a declarat, marţi, pentru News.ro, că în cele 11 zile în care a mers pe jos din Cluj-Napoca spre Bucureşti a primit mesaje de ameninţare şi apeluri telefonice de la un bărbat rămas neidentificat. Atât el, cât şi cetăţeanul francez Alexander Lacaille, care însoţea grupul, au fost sunaţi de pe două numere de telefon.

„Probabil că acţiunea noastră a deranjat pe cineva mai mult decât anticipam, pentru că am primit ameninţări atât prin SMS, cât şi la telefon. Limbajul nu poate fi reprodus... În cazul colegului francez, s-a legat de familia lui şi a sunat-o şi pe soţia sa, să-i spună că ştie unde locuieşte şi la ce grădiniţă este fetiţa lor. Femeia s-a speriat şi a mers imediat la grădiniţă să-şi ia fetiţa. Alexander a primit mesaje să se întoarcă în ţara lui... După accent, bărbatul care sunase părea să fie de undeva din sudul ţării, dar de fiecare dată când sunam înapoi, era deconectat de la reţea numărul", a declarat Sorin Bobiş pentru News.ro.

Clujeanul a fost sfătuit să se adreseze autorităţilor, însă spune că nu a putut face asta pentru că ar fi însemnat să se abată de la programul călătoriei.

„Să mergem la Poliţiei şi să dăm declaraţii probabil că ne-ar fi luat jumătate de zi, iar noi nu puteam face asta. Acum nici nu mai are rost, căci acţiunea noastră s-a încheiat", a spus bărbatul.

Sorin Bobiş afirmă că ameninţările au fost singurele incidente mai seriose din timpul călătoriei, pentru că marea majoritate a reacţiilor referitoare la marş au fost pozitive.

„Am fost impresionaţi de modul în care am fost primiţi în localităţile prin care am trecut. Chiar şi pe drum au fost reacţii foarte frumoase, eram susţinuţi de şoferi prin claxoane. Într-o parcare dintre Ploieşti şi Bucureşti am întâlnit o doamnă în scaunul cu rotile, care s-a ridicat în cârje pe pentru că a ţinut să meargă cu noi vreo 50 de metri, doar pentru a-şi arăta susţinerea. Ne-a mişcat gestul doamnei, care a povestit că a rămas cu infirmitate de la mineriadă", a povestit Bobiş.

Clujeanul spune că au fost şi persoane care au pus la îndoială faptul că au mers pe jos tot traseul până în Bucureşti, motiv pentru care a postat pe Facebook fotografii în care se văd picioarele umflate din cauza efortului.

„Era simplu ca pe parcursul celor 11 zile oricine care avea îndoieli să vină să verifice. Pe tot traseul am avut echipaj de poliţie cu noi", a spus iniţiatorul protestului.

Sorin Bobiş a fost sunat, luni, de către fostul premier Dacian Cioloş care l-a felicitat pentru acţiune.

„M-a sunat pentru a ne felicita pe toţi pentru că am reuşit să ducem marşul la capăt. Ne-a întrebat despre cum a fost pe drum, s-a interesat dacă suntem bine. Colegul francez a primit un mesaj SMS de felicitare de la soţia domnului Cioloş", a povestit clujeanul.

Sorin Bobiş spune că pe drum a întâlnit mulţi oameni care au ţinut să îi cunoască pe protestatari, între care o doamnă care a spus că a fost profesoara de istorie a lui Liviu Dragnea.

Sorin Bobiş este horticultor şi are 51 de ani, el fiind prezent şi la Revoluţia din 1989. La plecarea din Cluj-Napoca, acestuia i s-au alăturat unul dintre fiii săi, în vârstă de 18 ani, doi nevăzători şi un cetăţean francez, stabilit de mai mulţi ani în ţară, fiind căsătorit cu o româncă.