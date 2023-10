Loteria Română reacționează în scandalul cu logo-ul de 50.000 de euro, care ar fi costat 3 euro: "Prestatorul are responsabilitatea"

Loteria Română reacționează după ce a fost acuzată că a plătit 50.000 de euro pentru noul logo, în baza unui contract referitor la noua identitate vizuală, deși sigla respectivă apare și pe un site de profil de unde poate fi descărcată cu 3 euro. Compania de stat susține că responsabilitatea pentru originalitatea noului manual de identitate aparține prestatorului.

Într-un răspuns oficial publicat pe site-ul propriu, Loteria Română susține că firma care s-a ocupat de realizarea noului manual de identitate al Loteriei Române a fost selectată prin intermediul SICAP, achiziţia fiind una publică şi transparentă.

Realizarea siglei de către prestator a reprezentat doar o mică fracţie din obiectul contractului, precizează Loteria Română.

"Având în vedere faptul că vechiul manual de identitate al companiei a fost elaborat în anul 2005, actualizarea acestuia a fost inclusă ca obiectiv strategic în programul de activitate al C.N. Loteria Română S.A. pentru anul 2023, în concordanţă cu noile tendinţe din piaţa jocurilor de noroc, inclusiv repoziţionarea Loteriei Române în raport cu concurenţa şi nevoile clienţilor. Astfel, pentru realizarea noului manual de identitate, Compania Naţională Loteria Română S.A. în conformitate cu prevederile legale în domeniul achiziţiilor publice a încheiat un contract de prestări servicii cu S.C. Rusu & Borţun Consultanţă S.R.L. Criteriul de selecţie al prestatorului l-a constituit preţul cel mai mic ofertat cu obligaţia îndeplinirii condiţiilor privind experienţa similară, numărul minim de experţi, studiile şi calificările", se arată în comunicatul companiei.

Contract de 50.000 de euro

Potrivit sursei citate, contractul încheiat la o valoare de 250.000 lei plus TVA a avut ca obiect actualizarea manualului de brand, iar printre pricipalele activităţi prestate de către S.C. Rusu & Borţun Consultanţă S.R.L. se numără poziţionarea de brand, misiunea companiei, realizare siglă, elaborare paletă coloristică/proporţii culori (principale, secundare, derivate, neutre), aplicare şi modalităţi de aplicare pe fundal, pe imagine (multicolor, policromie, monocolor, raster, non raster), caractere de literă de bază, complementare, fonturi principale, fonturi secundare, ierarhie fonturi, mărime fonturi (corp de literă) etc.

"După cum se poate observa mai sus, realizarea siglei de către prestator a reprezentat doar o mică fracţie din obiectul contractului. Referitor la originalitatea elementelor care sunt cuprinse în cadrul manualului de brand, vă comunicăm faptul că în conformitate cu prevederile contractuale, prestatorul are responsabilitatea originalităţii şi caracterului distinctiv al propunerilor grafice şi textuale înaintate", se arată în comunicatul citat.

Corpul de Control, trimis la Loteria Română

Ministrul Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului, Radu Oprea, a declarat, miercuri, la Ploieşti, că va trimite Corpul de Control la Loteria Română, după ce în spaţiul public au apărut controverse privind achiziţia noului logo.

"Pot trimite Corpul de Control acolo pentru a constata dacă într-adevăr lucrurile sunt aşa cum trebuie făcute. Va fi un control şi la Loteria Română, pentru a lămuri şi această problemă care a apărut în spaţiul public", a spus Oprea, chestionat cu privire la acest subiect.

"Eu cred că întotdeauna trebuie să apelăm la specialişti, la cei care se pricep să facă lucrurile bine", a mai spus ministrul.

De unde a pornit totul

Imediat după ce Loteria Română a anunțat că își schimbă identitatea vizuală, mai mulți internauți au atras atenția, pe rețelele de socializare, că noul logo poate fi descărcat de pe site-ul de profil Shutterstock cu doar 3 euro.

Compania care s-a ocupat de rebranding, S.C. Rusu & Borţun Consultanţă S.R.L., susține că totul a fost gândit de la zero și respinge acuzațiile potrivit cărora ar fi descărcat logo-ul de pe internet.

"Sigla (logo-ul) a fost un element punctual, parte din manualul de identitate, iar ea a fost creată de la zero, pe baza strategiei, de un designer cu experiență si premii (Alex Macsoda) care a trecut prin mai multe etape ale procesului de desenare, în încercarea de a îmbina mai multe însemne de referință și solicitate explicit de către Loteria Română – trifoiul, bilele folosite în extrageri și tricolorul. Așadar, vorbim despre un proces de design original demonstrat și prin faptul că nicio imagine din bazele de date publice la care s-a făcut referire nu a fost vizualizată sau descarcată de pe vreun computer aparținând membrilor echipei noastre sau a partenerului", arată compania pe pagina proprie de Facebook, unde prezintă și etapele vizuale prin care a trecut sigla până la varianta sa finală.

Compania susține că sigla va fi folosită doar în contexte corporate, în retail menținându-se trifoiul sub o cromatică variată.

Editor : C.I.