Mama tinerei care a născut pe trotuar, la Urziceni: Asistenta nu s-a uitat la ea. Ne-a spus să ieșim la poartă, să așteptăm ambulanța

Părinţii tinerei care a născut pe trotuar după ce nu a fost primită în Spitalul din Urziceni reclamă că aceasta a fost discriminată pe motiv că este de etnie romă. Mama tinerei a spus, marți seară, la Antena 3, că atunci când a ajuns cu ea la spital nu a găsit pe nimeni la Urgenţe, iar când a strigat pentru a cere ajutor a venit „o doamnă dintr-o cameră, care dormea, şi a început să spună: de ce strigaţi aşa, doamnă, că ne-aţi trezit?”

Mama femeii a relatat că a dus-o pe fiica sa la spitalul din Urziceni pentru că se simţea rău. „Acolo am intrat pe poarta spitalului cu maşina personală şi cu fata în maşină. Când am intrat pe holurile spitalului de acolo la Urgenţe nu era nimenea, toate porţile erau deschise, toate uşile erau deschise, dar nu era niciun fel de cadru medical. Şi am început să ţip pe hol: doamnă, nu este nimeni? Alo, alo, cine este aici, nu este nimenea, că naşte o femeie un copil? Şi iese o doamnă dintr-o cameră, care dormea, şi a început să spună: de ce strigaţi aşa, doamnă, că ne-aţi trezit? Şi i-am spus: doamnă, se naşte un copil (…) şi a spus: ce să vă fac eu vouă? Duceţi-vă şi sunaţi la Ambulanţă”, a povestit ea, potrivit News.ro.

„Nu i-a luat măcar o tensiune, măcar un puls, nici nu s-au uitat la ea”

Femeia a adăugat că i-a spus atunci că nu au telefoanele la ei. „Şi a sunat la 112 doamna, să vină ambulanţa. Nu i-a luat măcar o tensiune, măcar un puls, măcar să-i facă ceva sau să se uite la ea măcar. Ne-a spus: am sunat la Ambulanţă, duceţi-vă şi aşteptaţi la poartă că o să vină ambulanţa”.

Ea a subliniat că li s-a spus să aştepte Salvarea la poartă şi a menţionat că a precizat că fiica ei este surdomută, întrebând dacă nu i se măsoară tensiunea, pulsul.

Femeia a mai declarat că ambulanţa a sosit în „maxim zece minute”. „Când au văzut de pe Ambulanţă au sărit din maşină şi au început să îşi facă treaba. Dacă nu erau oamenii ăia, poate că copilul era mort. Pentru că copilul l-a născut pe trotuar. Copilul meu a născut pe trotuar (…) O să-şi facă avocaţii treaba...”, a afirmat ea.

Întrebată de ce crede că s-a întâmplat acest lucru, ea a replicat: „Poate fi o discriminare că suntem romi, de etnie romă”.

Ea a menţionat că fiica sa şi fetiţa acesteia sunt bine.

Întrebat de ce crede că nu a fost primită fiica sa în spital, tatăl tinerei care a născut în faţa Spitalului din Urziceni a afirmat: „Face ură de rasă. Ură de rasă fac! Da, da, da, e de etnie romă. Probabil au văzut-o că e şi mută şi de asta au şi aruncat-o pe stradă, probabil. E şi ţigancă şi nu are rost să o mai ţinem înăuntru. Arunc-o!”.

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rafila, a declarat că situaţia este una „incredibilă” şi „reflectă în primul rând faptul că spitalul nu e condus”. El a explicat că Spitalul din Urziceni este în procedură de acreditare, însă aceasta poate fi pierdută şi ca urmare nu mai poate încheia contract cu Casa de Asigurări de Sănătate.

„Este o situaţie incredibilă, din punctul meu de vedere, şi reflectă în primul rând faptul că spitalul nu e condus, aici nici nu mai discutăm despre management defectuos, este evident că în momentul în care intră cineva care apelează la serviciile unui spital unde există un Compartiment de Primiri Urgenţe şi acolo nu e nimeni sau este o persoană care doarme, acela nu e Compartiment de Primiri Urgenţe, este un spaţiu unde cineva începe să strige dacă are nevoie de ajutor şi i se răspunde că eventual poate să sune la 112. Eu cred că ei puteau să sune la 112 de acasă, nu trebuia să vină până la spital, aşa că nu este deloc în regulă”, a declarat, la Antena 3, ministrul Sănătăţii, Alexandru Rafila.

