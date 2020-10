Marcel Vela: După următoarea ședință de Guvern, în România va funcționa Poliția Animalelor

Ministrul de Interne, Marcel Vela, a anunțat pe Facebook că "după următoarea ședință de Guvern și publicarea OUG în Monitorul Oficial", în România va fi înființată Poliția Animalelor.

"Unul dintre testele pe care îl dă fiecare societate vizează, fără doar și poate, și comportamentul față de necuvântătoare.

La acest test, noi ca națiune, am picat în ultimii ani de prea multe ori, în tot ceea ce privește eforturile pe care ar fi trebuit să le facem pentru ocrotirea animalelor. Am primit unele comentarii în care am fost întrebat dacă am rezolvat alte probleme importante și dacă nu cumva aceasta ar trebui să fie ultima pe listă".

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

"Am promis, am făcut", scrie Marcel Vela. Acesta spune că "după următoarea ședință de Guvern și publicarea OUG în Monitorul Oficial, România va avea o altă abordare pentru rezolvarea situațiilor grave, prin înființarea Poliției Animalelor. Astăzi, de Ziua Internațională a Animalelor, haideți să ne gândim cum ar fi lumea noastră fără aceste suflete curate și singure. Trebuie ca #împreună să ne unim în acest efort de a construi Poliția Animalelor într-o structură parteneră cu dumneavoastră, având toți același scop: Protecție și iubire pentru animale".

Citește și: Un nou proiect privind protecția animalelor, discutat de Guvern. Consiliile județene și CGMB vor trebui să asigure adăposturi

Editor : Iulia Iancu