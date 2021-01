Marian Zlotea, condamnat la 8 ani și 6 luni de închisoare, anunță că a fugit din România și că a cerut azil politic în altă țară

Fostul europarlamentar PDL și fost președinte al Autorității Naționale Sanitară Veterinară și Siguranța Alimentelor (ANSVSA), Marian Zlotea, a anunțat miercuri într-o postare pe Facebook că a fugit din România și că a cerut azil politic în altă țară.

Zlotea a fost condamnat astăzi definitiv la 8 ani și 6 luni de închisoare, acuzat că, pe vremea când conducea Autoritatea Sanitar Veterinară, le-ar fi cerut subalternilor să finanțele partidul din care făcea parte, pentru a își păstra locurile de muncă.

Maria Zlotea, este judecat în acest dosar din 2015, iar prima hotărâre a fost pronunțată în 2018. Atunci, Zlotea a primit o pedeapsă de 2 ani de închisoare cu suspendare.

„Sunt nevinovat iar aceasta este o sentință nedreaptă dată într-un dosar bazat în totalitate pe două denunțuri neîntemeiate date sub presiune de doi inculpați arestați care, ulterior denunțurilor, au fost eliberați”, a scris Zlotea în postarea sa.

„Instanța de fond a Tribunalului Bucuresti a dispus în ceea ce mă privește o pedeapsa de 2 ani cu suspendare pe care bineînțeles că am considerat-o nedreaptă și am atacat-o. Instanța de apel nu a respectat nici un drept la apărare pe tot parcursul procesului schimbând în penultimul termen al pronunțării încadrarea în trafic de influență fără ca acest lucru să se fi solicitat de vreuna dintre părțile implicate.

Consider că această sentință este nedreaptă și este o plată politică pentru simplul fapt că nu am fost de acord ca, la un moment dat, cineva să preia PDL” susține Marian Zlotea.

Fostul europarlamentar susține în postarea sa de pe Facebook că a fost amenințat cu închisoarea și că i-a fost înscenată o sentință, motiv pentru care a ales să părăsească România și să ceară azil politic în altă țară.

„În 4 decembrie 2020 am fost amenințat că dacă nu voi renunța la monitorizarea procesului electoral din 6 decembrie voi primi o condamnare cu executare în acest dosar. Motiv pentru care nu am mai participat și am plecat din țara și nu am asistat la monitorizarea electorală pe care o desfășuram in calitate de președinte al ATRNU!

În acest moment, știind de această înscenare de sentință care urma să mi se pregătească am părăsit Romania și, la fel ca fostul meu coleg din Parlamentul European, spaniolul Carles Puigdemont, am cerut statut de refugiat politic în altă țară. Cu probele și dovezile pe care le am, inclusiv înregistrările din dosar care îmi dovedesc nevinovăția, îmi voi căuta dreptatea la CEDO”, a mai adăugat fostul europarlamentar.

Cu privire la persoana condamnată la pedeapsa cu închisoarea, având în vedere că nu a fost găsită la domiciliu, a fost demarată procedura punerii în urmărire. Sunt realizate demersurile legale de obținere a mandatului european de arestare și implicit a urmăririi internaționale.

