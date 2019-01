Marina SUA a trimis o navă de război în România. Vasul este acostat acum în portul Constanța

Nava de desant USS Fort McHenry a marinei americane a traversat duminică strâmtoarea Dardanele în direcţia Mării Negre, fiind prima navă a U.S. Navy care ajunge în regiune de când Rusia a sechestrat trei nave ucrainene în luna noiembrie în strâmtoarea Kerci, informează site-ul de ştiri 45enord.ca, citat de Agerpres.





Responsabili ai marinei americane au declarat că Fort McHenry va efectua o operaţiune de rutină în Marea Neagră, a precizat Stars and Stripes, cotidianul publicat pentru forţele armatei SUA detaşate în serviciu în străinătate, conform unui comunicat al Comandamentului forţelor navale americane în Europa şi al Flotei a 6-a a SUA.



Este vorba de prima navă a marinei SUA care intră în Marea Neagră din luna august când USS Carney, un distrugător din clasa Arleigh Burke, şi nava de transport rapidă USNS Carson City au efectuat aici misiuni separate.

În cursul zilei de luni, a ajuns în Portul Constanţa unde va staţiona timp de trei zile în Terminalul „Pasagere”.



„Noi operăm cu regularitate în Marea Neagră în conformitate cu dreptul internaţional şi Convenţia de la Montreux şi vom continua să facem aceasta”, a declarat comandorul Kyle Raines, purtător de cuvânt al Flotei a 6-a americane, citat de Stars and Stripes. „Vom continua să îndemnăm Ucraina şi Rusia să caute o soluţie diplomatică la disputa lor”, a adăugat el.



Fort McHenry este o navă de transport echipată cu arme defensive, cum ar fi mitraliere, tunuri de mici dimensiuni şi sisteme de apărare antirachetă cu rază scurtă de acţiune. Aceasta are o capacitate ofensivă de mică anvergură, notează site-ul canadian specializat în probleme militare.



Moscova consideră drept o intruziune intrarea navelor marinei americane în Marea Neagră, după ce Rusia a anexat peninsula ucraineană Crimeea în 2014.



Cu toate acestea, este important ca SUA să continue misiunile de patrulare în Marea Neagră după incidentul din strâmtoarea Kerci, cu scopul de a demonstra angajamentul de a-şi proteja partenerii, a declarat pentru cotidianul Stars and Stripes Michael Petersen, directorul Institutului de studii maritime privind Rusia de la Naval War College.



„Statele Unite s-au angajat să facă să fie respectat dreptul internaţional pe care Rusia îl încalcă în mod constant în Marea Neagră”, a remarcat Petersen săptămâna trecută.



SUA şi aliaţii lor din NATO au denunţat faptul că Rusia a deschis focul asupra a trei nave ucrainene înainte de intrarea în strâmtoarea Kerci pentru a ajunge în Marea Azov şi a arestat 24 de membri ai echipajelor, dar au arătat totuşi un interes scăzut pentru o acţiune directă împotriva Rusiei.



Întrucât Ucraina nu este membră a NATO, ţările aliate nu sunt obligate să o apere împotriva unui agresor precum Rusia, a menţionat Petersen, ceea ce face ca Ucraina să fie mai vulnerabilă.



„Riscurile (ca Rusia) să recurgă la forţa militară împotriva NATO în Europa de Est sunt mult mai importante decât cele în cazul Ucrainei”, a mai spus expertul citat.



La rândul său, Moscova a trimis luni vasul de patrulare Pâtlivâi din cadrul Flotei ruse din Marea Neagră să supravegheze acţiunile navei Fort McHenry în Marea Neagră, informează agenţia de presă RIA Novosti.



