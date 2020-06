Tatăl fetei incendiate în Mehedinți de un bărbat condamnat pentru cinci crime spune că agresorul era prietenul lui, fuseseră împreună pentru scurt timp la muncă în Olanda. Tatăl fetei recunoaște că recidivistul, odată revenit în țară, a hărțuit-o pe fata lui pe Facebook. Urmăriți declarația făcută în exclusivitate pentru Digi24.

Tatăl fetei incendiate: A plecat și, uite, a făcut belele. A fost și el cu mine aici, la muncă și a plecat. A stat patru zile și a plecat.Eram prieteni de familie. El nu a avut familie, eu am avut familie, el nu a avut. El a fost un fost pușcăriaș.

Reporter: Îl cunoșteați de foarte mult timp?

Tatăl fetei incendiate: De un an, nici un an.

Reporter: Și cum s-a comportat în perioada aceasta?

Tatăl fetei incendiate: În general se comporta foarte bine, am fost prieten cu el, ne-am împrietenit. A venit pe la mine, l-am pus la masă, am mâncat, am făcut... Vă dați seama, am venit cu el în Olanda. Reporter: Bărbatul a avut o relație cu fiica dumneavoastră?

Tatăl fetei incendiate: Nu a avut, doamnă, nicio relație. Fiica mea are 17 ani, el are 46, vă gândiți și dumneavoastră că este ceva diferență. Și dacă ar fi avut relație, nu voiam eu să aibă relație.

Reporter: A dat vreodată de bănuit că, nu știu, ar avea ceva cu fiica dumneavoastră?

Tatăl fetei incendiate: O tot suna pe fată. El a avut două conturi de Facebook și o suna pe fată. Mă suna fata: "Băi, tati, ce fac cu ăsta că uite, mă sună să mă duc la el și nu știu ce". A mai fost altă chestie, că el a luat o mașină de la cineva și i-a luat ăla și mașina și nu știu ce. El a căutat să se răzbune pe fiica mea că l-a dus la Poliție. La anii ăștia de pușcărie nu trebuia dat drumul, așa lege este la noi în România.