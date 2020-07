Mărturiile polițiștilor, la un an de la cazul Caracal: „Trebuie să dispui de o mare rezistență psihică să poți să faci față”

Criminaliștii care au ajuns primii la fața locului spun că nu au nimic ce să își reproșeze în cazul Caracal. La un an de la prinderea lui Gheorghe Dincă, ale cărui presupuse fapte au revoltat o țară întreagă, un șef din Institutul de Criminalistică face declarații în exclusivitate pentru Digi24 despre modul de intervenție și despre metodele folosite pentru ca în cele din urmă Dincă să coopereze.

Alexandru Poroșanu conduce departamentul Cercetării la Fața Locului din Institutul Național de Criminalistică. Subalternii săi sunt chemați în sprijinul colegilor din țară, în anchetele complicate. La Caracal, au fost printre primii care au intrat în casa lui Gheorghe Dincă.

Alexandru Poroșanu: Am fost acolo în ziua în care s-a intrat în casă la Dincă, dimineața. La ora 6 s-a intrat, la 7 au ajuns primele informații, la 9 și jumătate a ajuns echipa mea acolo.

Reporter: De ce s-a vehiculat foarte mult timp că s-au călcat la propriu probe cu picioarele?

Alexandru Poroșanu: Cel mai probabil, din câte cred și am înțeles, în momentul când s-a intrat în dimineața respectivă s-a intrat pentru a se descopri victimele în viață și atunci s-a intrat mai în forță, așa sunt procedurile, moment în care nimeni nu s-a uitat la ce căutăm noi când mergem cu lupa. Oamenii au vrut să găsească fata în viață. Ulterior s a descoperit butoiul și apoi începe ce știe toată lumea.

Comisarul șef a ajuns în locul unde se presupune că mecanicul auto din Caracal a ținut și ucis două fete la o săptămână după începerea cercetărilor.

Alexandru Poroșanu: Când am ajuns acolo l-am văzut în carne și oase, m-a impresionat statura lui. E de o statură impunătoare. Am intrat pe sub pielea lui, am reușit să îi cunosc o parte din presonalitate. Am vorbit cu el în fiecare zi timp de 2 săptămâni, cam 2 ore și jumate.

L-a convins pe Gheorghe Dincă să le arate anchetatorilor locul unde susține că ar fi aruncat trupul primei sale victime, Luiza Melencu.

Alexandru Poroșanu: A spus că nu aveam cum să găsim acel loc - așa spunea el - dacă nu ne zice el unde este.

Reporter: Se mai poate repeta un moment Caracal, ce credeți?

Alexandru Poroșanu: Repeta cu siguranță nu, pentru că fiecare caz are tipologie aparte. Eu sper că nu, criminalsitic vorbind nu avem ce să ne reproșăm, dar au fost anumite lacune, dar eu sper că s-au rezolvat.

Polițiștii care au lucrat la cazul Caracal spun că au simțit presiunea societății. Admit că au făcut și greșeli, dar au muncit aproape jumătate de an, neîntrerupt, pentru finalizarea dosarului. Unul dintre cele mai dificile lucruri de realizat a fost profilul psihologic al suspectului.

Dorin Dumitran, ofițer psiholog Serviciul Analiză Comportamentală: Trebuie să dispui de o mare rezistență psihică să poți să faci față. Nu poți ignora niciun fel de informații, iar acest dosar a umplut câte volume? 17-19 volume. Trebuia să pui cap la cap întreaga muncă a tuturor echipelor pentru ca tu să înțelegi, pentru că nu te poți duce în anchetă să citești de pe foaia de hârtie, trebuie să ai acest dosar în minte, să știi cum să prelucrezi datele în relația ta cu inculpatul.

Alexandru Poroșanu: Cel mai simplu e să arunci cu nisip. Să nu generalizăm când anumite elemente dintr-o instituție calcă strâmb sau creează o imagine nereală, poate proastă.