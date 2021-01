Măsuri de relaxare, de astăzi, în București. Restaurantele, teatrele, cinematografele se redeschid la 30 la sută din capacitate

Restaurantele, barurile, cafenelele, teatrele, cinematografele şi sălile de jocuri de noroc din Bucureşti se redeschid de luni, 25 ianuarie 2021, la 30% din capacitate, ca urmare a deciziei în acest sens adoptate, vineri, de Comitetul Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă.

Astfel, s-a dispus reluarea activităţii în spaţii închise, la o capacitate de maxim 30% în domeniul HORECA, precum şi în domeniul cultural, de divertisment şi recreativ începând cu data de 25.01.2021, ora 0:00, cu condiţia menţinerii ratei de incidenţă sub 3/1.000 de locuitori.

Duminică, rata de incidență în București era de 2,37, în scădere pentru a cincea zi consecutiv.

Operatorilor licenţiaţi în domeniul jocurilor de noroc li se va permite funcţionarea în limita a 30% din capacitatea sălilor, în intervalul orar 6:00 - 21:00. Și magazinele rămân deschise tot până la ora 21:00, în condițiile în care restricțiile de circulație pe timp de noapte se mențin la nivel național între orele 23:00 și 5:00.

Activitatea restaurantelor şi a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unităţi de cazare este permisă, fără a depăşi 30% din capacitatea maximă a spaţiului, în intervalul orar 6:00 - 23:00.

Bucureștiul era vizat de restricții specifice scenariului roșu din data de 20 octombrie 2020.

Prefectul Capitalei promite vigilență

Prefectul Capitalei, Traian Berbeceanu, a atras atenţia că a cerut organelor în drept să intensifice controalele pentru a se asigura că normele în vigoare sunt respectate şi a cerut bucureştenilor prudenţă în continuare, mai ales în condițiile în care există tot mai multe indicii în privința unei răspândiri comunitare a noii tulpini de coronavirus, identificată prima dată în Marea Britanie, care este mult mai infecțioasă.

„Recomandăm cetăţenilor municipiului Bucureşti prudenţă. Şi autorităţile sunt prudente şi, pe de o parte, acesta este motivul pentru care am hotărât ca aceste măsuri să fie relaxate începând cu data de luni. Pe de altă parte, am considerat ca toţi operatorii economici să aibă timpul necesar să amenajeze sălile dedicate activităţii pe care o desfăşoară, în conformitate cu prevederile legale. În mod categoric, vom fi intransigenţi. Anterior şedinţei extraordinare a Comitetului Municipal pentru Situaţii de Urgenţă am avut o întâlnire cu şefii Poliţei, Jandarmeriei şi IGSU de pe raza Municipiului Bucureşti. Am hotărât intensificarea controalelor pentru a verifica modul în care sunt respectate normele în vigoare”, a spus vineri prefectul Traian Berbeceanu.

Pe de altă parte, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat, a explicat, vineri, că decizia de a introduce unele măsuri de relaxare în București, ca urmare a scăderii ratei de incidență, este conformă cu legea și nu este de natură să îngrijoreze atât timp cât situația din spitale arată că epidemia este sub control, în ciuda apariției noii tulpini a coronavirusului, care este mai contagioasă. Șeful DSU a avertizat că măsurile pot fi oricând revocate, iar noua tulpină nu va face ravagii dacă populația va continua să poarte mască, să respecte distanțarea și să-și reducă deplasările neesențiale.

Editor : Luana Pavaluca