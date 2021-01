Raed Arafat: N-aș zice că ne relaxăm, se reiau unele activități. Măsurile sunt reversibile în orice moment

Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat, a explicat, vineri, că decizia de a introduce unele măsuri de relaxare în București, ca urmare a scăderii ratei de incidență, este conformă cu legea și nu este de natură să îngrijoreze atât timp cât situația din spitale arată că epidemia este sub control, în ciuda apariției noii tulpini a coronavirusului, care este mai contagioasă. Șeful DSU a avertizat că măsurile pot fi oricând revocate, iar noua tulpină nu va face ravagii dacă populația va continua să poarte mască, să respecte distanțarea și să evite aglomerația.

Comitetul Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă (CMBSU) a decis ridicarea mai multor restricții în Capitală, începând de luni, 25 ianuarie 2021. Decizia vine după ce trei zile la rând incidenţa infectării cu COVID-19 s-a situat sub 3 la mia de locuitori în Capitală.

Raed Arafat, care nu a participat la ședința CMBSU, a venit totuși în fața presei ca să explice de ce au fost luate deciziile de vineri din Consiliul pentru Situații de Urgență al Capitalei după ce au apărut puncte de vedere diferite între Prefectură și Primărie, pe de o parte, și Ministerul Sănătății, pe de altă parte.

Ministrul sănătății, Vlad Voiculescu, a transmis o scrisoare Comitetului Municipal pentru Situații de Urgență, cerând menținerea restricțiilor din Capitală, în contextul în care au fost confirmate două noi cazuri la Institutul Matei Balș de infecție cu noua tulpină, mai contagioasă, depistată în Marea Britanie.

Bucureștiul este vizat de restricții specifice scenariului roșu din data de 20 octombrie 2020.

„La nivel național, până în acest moment, s-a lucrat pe baza acestor incidențe care au fost stabilite prin Hotărâre de Guvern (sub 1,5 la mie, între 1,5 și 3 la mie și peste 3 la mie). Sunt în fiecare zi localități care ies sau intră (sub restricții - n.r.) fix pe baza acestor incidențe. Cu situația la acest moment, în baza legislației existente și a procedurii care a fost creată - și s-a lucrat cu ea și s-a văzut că aplicând-o s-a reușit, totuși, să ținem sub control situația - s-a luat decizia - și totuși cu o amânare până luni, ca să evităm aglomerația de weekend și să vedem cum merge în următoarele două zile - de a relua unele activități. N-aș zice că ne relaxăm, că nu e corect să spunem că ne relaxăm. E un cuvânt pe care îl folosim toți, dar noi trebuie să înțelegem că se reiau unele activități. HoReCa trebuie să fie responsabilizată să respecte aceste reguli: 30 la sută, nu 50, nu 40, ci 30 la sută, una din trei mese și așa mai departe (...) Până la orele 21:00. Rămân botezuri, nunți interzise, nu se permit, nici nu intrăm în această discuție. Deci, numai de luat masă, atât, și într-un număr limitat. Bineînțeles, dacă se va observa că va începe o creștere și începe din nou să crească incidența în București, această măsură poate să fie automat inversată și închis totul din nou”, a declarat Raed Arafat.

