Măsuri împotriva coronavirusului. Guvernul va da ordonanță de urgență pentru echipamente de protecție

Guvernul va da o ordonanță de urgență pentru achiziționarea de echipamente de protecție, în contextul epidemiei de coronavirus din China. Nu trebuie să răspândim panica, ci să fim pregătiți, spune ministrul Sănătății, Victor Costache.

Ministrul a mai anunțat că Institutul Matei Balș are capacitatea de a diagnostica orice caz suspect de coronavirus, iar alte două spitale din țară vor primi, începând de mâine, astfel de kituri. Este vorba despre spitale din Iași și Cluj.

„Avem 1000 de kituri la nivel național și vom achiziționa și altele”, a spus el.

Ministrul a precizat că există un circuit special pentru persoanele care intră în România venind din China, iar de săptămâna viitoare, personal suplimentar de la DSP va fi alocat pentru a ajuta Poliția de Frontieră în acest sens.

„Scopul este de a fi pregătiți în eventualitatea propagării virusului în țara noastră”, a spus Costache.

„Am decis să fie achiziționate în regim de urgență echipamente individuale de protecție, camere speciale de izolare, seturi suport cardiorespirator, substanțe dezinfectare, filtre pentru echipamente de izolare. În 45 de zile vom stabili un stoc național de rezervă. Alimentarea lui trebuie sa fie permanentă. Totul se face prin DSU și Ministerul Sănătații”, a spus Ministrul de Interne, Marcel Vela.

Costache a precizat că nu e cazul ca populația să intre în panică și a făcut o comparație cu virusul H1N1, care a făcut mult mai multe victime în 2009, cu o rată a mortalității mult mai mare, decât noul coronavirus din China.

„Suntem departe de ce am trecut, prin ce am trecut în anii anteriori, dar e bine să fim pregătiți. Luăm aceste măsuri ca să nu mai descoperim în fiecare an crizele și să existe niște stocuri naționale pentru situații de urgență”, a mai spus ministrul Sănătății.