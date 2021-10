Medic: Pacienții se îmbrâncesc care să ajungă primul la o sursă de oxigen. Situația este disperată

Situația din spitale a devenit apocaliptică, spun medicii care sunt îngroziți de numărul tot mai mare de cazuri grave de COVID care ajung în unitățile sanitare. Marți a fost ziua în care au murit peste 570 de români infectați cu acest virus, iar medicii susțin că nu au semnat atâtea acte de decese în cei 30 de ani de când sunt în spitale.

Victoria Aramă, medic infecționist la Institutul Matei Balș: "Pacienții încep să se îmbrâncească, care să ajungă primul la o sursă de oxigen.

Situația este disperată în sensul în care în camera de garda rămăseseră 32 de pacienți care stăteau pe tărgi și scaune pentru a putea avea acces la oxigen, dar în curte mai erau alte patru salvări mari în care mai erau încă opt pacienți care așteptau să se elibereze un scaun în camera de garda în măsura în care unul dintre pacienți ar fi avut un pat liber printr-o externare sau deces.

Eu personal am semnat atâtea acte de deces în acest an jumătate cât nu am semnat în 30 de ani, iar în ultimele zile situația a devenit apocaliptică în camera de gardă".

Editor : Georgiana Marina