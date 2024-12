Călin Goia, solistul trupei Voltaj, a vorbit în direct la Digi24 și a transmis un mesaj de Crăciun românilor. Artistul spune că din anul 2024 „ar trebui să învățăm să ne iubim mai mult, să fim mai toleranți”.

„Le doresc să petreacă în familie, cu liniște, cu lumină sufletească multă, să aibă cozonac pe masă și să fie iubiți și să aibă încredere că anul 2025 va fi cel puțin la fel de bun ca cel pe care ne apropiem să-l încheiem” a transmis solistul trupei Voltaj.

Acesta a adăugat, întrebat ce ar fi bine să păstrăm din anul 2024, că :„Cred că ar trebui să învățăm să ne iubim mai mult, să fim mai toleranți, mai ales că în ultima perioadă observ o societate divizată și foarte radicală, și de o parte, și de alta. Mi-aș dori foarte mult cumva să nu uităm că suntem aceeași nație și că trebuie să conviețuim și să trăim aici în pace și în iubire, să fim cumva puțin mai toleranți cu cei din jurul nostru, să încercăm să ne găsim zâmbetul mai des, pentru că și acesta e un lucru pe care îl observ deseori în jur, pe stradă, undeva în orice loc public unde ajung. E foarte multă lume încrâncenată și aș vrea să văd mai multă relaxare și mai multe zâmbete”.

Despre ce rol are muzica în această perioadă din an, Călin Goia a spus: „Ca în fiecare zi de altfel, a vieții noastre, muzica are un rol foarte important. Este un pansament sufletesc. Aseară am fost colindat și m-am bucurat foarte tare de câteva grupuri de copii. Mă bucur că încă și în Capitală, probabil în zonele rurale treaba asta e mai des întâlnită, dar în Capitală cumva te întâlnești mai puțin cu lucruri de genul ăsta și ceea ce-i îndemn pe toți telespectatorii este să deschidă ușile colindătorilor și să se bucure de acele momente unice în care sunt colindați. E foarte frumos”

„Să rămânem în suflet de 20 de ani, asta e foarte important. Anii oricum se adună, dar dacă rămâi tânăr în suflet lucrurile sunt cu mult mai bune și mai frumoase pentru fiecare dintre noi”, a mai adăugat artistul.

