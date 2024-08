Este dezastru pe tot litoralul din cauza inundațiilor. Ciclonul format în Marea Neagră a lovit cu putere judeţul Constanţa. Apa a inundat curți, pensiuni, a luat pe sus mașini și a distrus drumuri. Probleme extrem de mari sunt în tot județul. Disperați, oamenii au cerut ajutorul autorităților. Au fost peste 700 de apeluri la 112. Numai în ultimele ore au fost emise trei mesaje RO-alert.

În unele zone apa a ajuns până la nivelul geamurilor. Zeci de oameni au abia au reușit să iasă din case. Tot acolo, pompierii au intervenit de urgență pentru a salva o femeie și doi copii cu șalupa.

Jurnalist Digi24: Ce veți face? Unde veți dormi?

Unde să ne ducem că nu putem, avem animale. Avem porc, avem și noi păsări, spune o femeie.

Copiii unde-i ducem? Sunt patru, cinci copii mici, unde-i ducem? a mai relatat o altă femeie afectată de urmările furtunilor.

Am găini, toate sunt moarte, mi-a distrus tot. Sunt vai de capu' meu, a adăugat plângând o altă femeie.

Sor'mea cu patru copii abia s-a salvat singură, mai spune un bărbat.

Am stat un pic, m-am gandit și auzeam că începe să trosnească. Am iesit cu cei trei copii ai mei, i-am scos pe uscat, după aceea m-am dus și am luat fiecare familie și i-am scos cum am putut, a mai adăugat și eu ult bărbat.

