Miliardarul român Daniel Dines demisionează din funcția de co-CEO al UiPath, primul unicorn românesc

Compania UiPath a anunțat că Daniel Dines, co-fondator și co-CEO al primului unicorn românesc, va demisiona în 2024 din funcția de conducere, pentru a fi director de inovare, funcție nou-creată, prin care va gestiona inițiativele de inteligență artificială ale companiei.

UiPath a precizat că Rob Enslin, actualul co-CEO, devine unicul șef, odată cu 31 ianuarie 2024. Dines a co-fondat UiPath în 2005 alături de Marius Tîrcă și începând de atunci a ocupat funcția de director executiv. Rob Enslin a devenit co-CEO în mai 2022.

Odată cu plecarea sa de la conducere, Daniel Dines rămâne în UiPath, dar se va concentra pe dezvoltarea tehnologiilor bazate pe inteligența artificială, potrivit declarațiilor sale.

"Așa cum se întâmplă în orice companie, alături de Consiliul de Administrație, considerăm că planificarea continuității în funcțiile de conducere este unul dintre cele mai importante atribute ale noastre. Rămân angajat convingerii că trebuie să evoluăm și să ne adaptăm pentru a asigura succesul pe termen lung al UiPath. Ca parte a acestui proces, în aprilie 2022, Rob Enslin mi-a devenit partener în calitate de co-CEO, iar în ultimul an i-am delegat din ce în ce mai mult lui Rob latura de extindere a afacerii noastre.

De-a lungul parteneriatului nostru, am ajuns să am încredere în instinctul de business al lui Rob, în viziunea sa pentru companie și în capacitatea sa de a conduce. Suntem pe deplin de acord asupra puterii pe care o are automatizarea în a crea beneficii tangibile pentru clienții noștri și asupra pașilor pe care trebuie să îi facem pentru a determina compania să își atingă potențialul.

În acest sens, astăzi am anunțat că - după o perioadă de tranziție care va decurge până la sfârșitul anului fiscal, respectiv 31 ianuarie 2024 - Rob va deveni singurul CEO, iar eu voi ocupa funcția nou creată de Chief Innovation Officer.

Fiind inginer la bază, aceasta a fost întotdeauna adevărata mea pasiune. Mă voi ocupa de misiunea de inovare a UiPath pentru a transforma procesul de automatizare a companiilor prin valorificarea tehnologiei AI. De asemenea, voi continua să fiu președinte executiv al Consiliului de administrație, unde voi colabora cu Rob în ceea ce privește deciziile strategice (...).

Sunt încântat că Rob a preluat conducerea. Știu că este onorat să fie CEO plin și să aibă ocazia de a ne ghida în următoarea perioadă de ascensiune (...)", a transmis Daniel Dines.

