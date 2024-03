Ministrul Afacerilor Interne, la ONU: În România, combaterea traficului de droguri este o prioritate națională

Ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, a evidenţiat, vineri, la evenimentul ONU "The Way Forward: The Road to 2029", importanţa abordării globale unitare în lupta împotriva traficului de droguri, arătând că pentru România combaterea acestui flagel, o ameninţare gravă la adresa securităţii şi sănătăţii, este o prioritate la nivel naţional.

Potrivit unui comunicat al MAI, evenimentul a fost organizat, la Viena, în cadrul segmentului ministerial al Comisiei ONU privind stupefiantele, cel mai important format de lucru la nivel global privind elaborarea de strategii şi politici referitoare la combaterea fenomenului drogurilor.

"Particularităţile acestui fenomen, strâns legate de alte infracţiuni grave comise de grupările de crimă organizată, necesită o abordare inovativă a agenţiilor de aplicare a legii, cu accent pe destructurarea reţelelor criminale şi identificarea şi confiscarea banilor proveniţi din infracţiuni. Având în vedere caracterul transnaţional al traficului de droguri, statele, alături de alţi actori relevanţi precum organizaţiile internaţionale şi societatea civilă, trebuie să implementeze acţiuni coordonate, capabile să ofere răspunsuri rapide şi eficiente la provocările existente", a punctat ministrul, citat în comunicat.

El a precizat că ţara noastră a dezvoltat o abordare modernă, echilibrată, bazată pe nevoile identificate în practică, în acord cu Convenţiile ONU în domeniul drogurilor şi cu Strategia UE în materie de droguri.

Potrivit comunicatului MAI, o atenţie deosebită este acordată prevenirii, prin elaborarea unor campanii inovative adresate tinerilor în vederea conştientizării riscurilor cauzate de consumul de droguri. Astfel, prin dezvoltarea de parteneriate şi susţinerea activităţii reprezentanţilor societăţii civile, România a reuşit să dezvolte un sistem eficient, capabil să sprijine activitatea de prevenire, cu accent pe respectarea drepturilor omului şi înţelegerea nevoilor tinerilor.

Ministrul de Interne a menţionat că România susţine o serie de iniţiative precum Alianţa europeană privind porturile, lansată de Comisia Europeană la data de 24 ianuarie, şi Coaliţia globală împotriva ameninţărilor reprezentate de drogurile sintetice, demers al SUA ce are ca scop stimularea acţiunilor în sfera combaterii ameninţării reprezentate de aceste stupefiante la adresa sănătăţii publice şi a securităţii globale. Aceste acţiuni denotă interesul pe care România îl acordă cooperării la nivel regional şi global în ceea ce priveşte fenomenul drogurilor, a indicat el.

Participanţii la eveniment au susţinut, în unanimitate, importanţa cooperării la nivel global şi a valorificării instrumentelor de lucru existente în vederea combaterii şi prevenirii traficului şi consumului de droguri.

Editor : I.C