Predoiu trimite Corpul de Control la Constanța după tragedia din 2 Mai: În mod normal, șoferul trebuia verificat cu aparatul DrugTest

Ministrul Afacerilor Interne a declarat că în urma tragediei din 2 Mai a decis că va trimite Corpul de Control al ministrului în Constanța pentru „a crea cadru, juridic, profesional și a desfășura expertiza necesară pentru investigarea minuțioasă a întregului lanț de evenimente". El a mai adăugat că „orice neglijență sau vinovăție constatată în cursul anchetei va fi supusă rigorilor legii".

„Sunt sincer îndurerat de tragedia familiilor îndoliate și transmit personal sincere condoleanțe. Ca ministru al MAI prima mea datorie este să mă asigur că este lămurit complet și întreg adevărul cu privire la aceste împrejurări. Orice neglijență sau vinovăție constatată în cursul anchetei va fi supusă rigorilor legii”, a declarat Cătălin Predoiu.

Ministrul a explicat că a decis să trimită Corpul de Control pentru „a crea cadru, juridic, profesional și a desfășura expertiza necesară pentru investigarea minuțioasă a întregului lanț de evenimente”.

„În acest scop am dispus, în limita competențelor mele ca ministru, un control complet care să fie efectuat de Corpul de Control al ministrului pentru a crea cadru, juridic, profesional și desfășura expertiza necesară pentru investigarea minuțioasă a întregului lanț de evenimente. MAI va comunica transparent asupra acestei anchete concret, după finalizarea evaluărilor din cadrul Corpului de Control. Vor prezenta concluziile, iar în funcție de acestea și de judecata mea vor formula propuneri conform cadrului legal către instituțiile competente. Concluziile acestui raport vor fi făcute publice cu respectarea legislației în domeniu. Reiterez solicitarea formulată încă de la preluarea mandatului de ministru către toate structurile de poliție și parchet, inclusiv, și mai ales structurile specializate să abordeze energic, frontal și complet fenomenul traficului de droguri și a crimei organizate”, a mai spus ministrul Afacerilor Interne.

Ministrul a mai adăugat că „în mod normal, șoferul trebuia verificat cu aparatul DrugTest, dar trebuie stabilit oficial asta, după ce avem un raport de control”.

„În mod normal, trebuia verificat, dar trebuie stabilit oficial asta, după ce avem un raport de control. Trebuie verificată informația că în zonă exista un singur DrugTest. Mi s-ar părea normal ca în astfel de cazuri să se facă DrugTest. Întrebarea este de ce nu are fiecare polițist un DrugTest la el. Răspunsurile merg cu mulți ani în urmă. Sunt și polițiști cu experiență limitată, puși de un an pe stradă și, puși sub presiune, poate greșesc. Trebuie și fler, instinct, meserie furată, nu doar învățată. Această profesie a fost crunt lovită de legi, care au invitat la pensie și foarte mulți specialiști au plecat din sistem cu un bagaj de cunoștințe și cu trucuri care trebuie transferate noii generații”, a mai spus el.

El a mai spus că „dimensiunea esențială este identificarea, inculparea și condamnarea marilor dealeri, marilor distribuitori și a rețelelor de crimă organizată.

„Trebuie făcut acest lucru indiferent de conexiuni și complicități care s-ar putea descoperi în jurul traficului de droguri. Este o prioritate a Ministerului”, a mai spus Predoiu.

De asemenea, ministrul a mai spus că „avem suficientă legislație și suficiente strategii, trebuie puse în aplicare, iar instituțiile să se coordoneze”, adăugând că „nu este exclusă o modificare de legislație, dar acum există suficientă legislație, trebuie doar pusă în aplicare”.

Și ministrul Justiţiei, Alina Gorghiu, a reacționat și a spus că accidentul de la 2 Mai este „absolut tragic” și că statul român nu va avea toleranță față de persoanele care se urcă băute, drogate sau fără permis la volan și provoacă accidente.

Un accident extrem de grav a avut loc sâmbătă dimineața pe litoral, în localitatea 2 Mai. O mașină a intrat într-un grup de opt pietoni. Doi tineri au murit pe loc. Autoritățile transmit că șoferul era drogat și a fugit de la locul faptei. A fost prins ulterior în Vama Veche.

Șeful IPJ Constanța, Adrian Constantin Glugă, a povestit, într-o declarație de presă, filmul tragediei din 2 Mai. Potrivit acestuia, tânărul care s-a urcat drogat la volan și a ucis doi oameni fusese oprit anterior de polițiști, care au găsit în mașina sa substanțe suspecte a fi droguri, însă șoferul a fost testat doar pentru consumul de alcool, după care a fost lăsat să plece. Câteva ore mai târziu, acesta a intrat într-un grup de tineri între stațiunile Vama Veche și 2 Mai.

