A mai rămas doar o săptămână până la prima probă a Bacalaureatului 2023, iar Ministerul Educației speră că poate evita amânarea examenelor naționale. Ligia Deca a spus marți, după discuțiile avute cu reprezentanții părinților, ai elevilor și sindicaliști din Învățământ, că încă suntem în grafic pentru ca probele să fie susținute după calendarul cunoscut, precizând totodată că amânarea e inevitabilă dacă până spre sfârșitul săptămânii nu vor fi suficienți profesori care să renunțe la grevă. În ultima săptămână, aproximativ 10 mii de profesori s-au întors la catedră, a mai spus Ligia Deca.

„Încă suntem în calendar pentru a nu modifica datele probelor. De aceea am avut acest dialog astăzi, pentru a debloca situația. Am făcut apel încă o dată la federațiile sindicatele, am expus încă o dată toate eforturile realizate de către Guvern și colegii din Ministerul Educației și i-am rugat să se revină tocmai pentru a nu periclita aceste procese. Dacă vom ajunge pe finalul săptămânii, că atunci vom putea face o evaluare exactă, la concluzia că nu există suficientă resursă umană pentru a organiza aceste examenele, vom anunța care sunt măsurile pe care Ministerul le ia în calcul”, a spus marți Ligia Deca.

O decizie privind calendarul examenelor naționale din acest an ar putea fi luată în cursul zilei de vineri. „Dacă ajungem la concluzia că nu există suficientă resursă umană pentru a organiza aceste examene vom anunţa care sunt măsurile pe care ministerul le ia în calcul. Avem deja nişte scenarii, dar nu aş dori să speculez. Dorinţa noastră, a tuturor, şi rugămintea noastră ar fi să putem să ţinem probele la datele anunţate pentru ca toţi elevii să poată să meargă mai departe pe parcursul pe care şi l-au ales”, a mai declarat Ligia Deca.

Ea a menţionat că nu se doreşte prelungirea perioadelor de examen: „Cred că este de dorit să nu împingem nici cursurile, nici probele de examen mai mult în perioada verii, din motive obiective, care ţin de temperaturi, de stresul pe care, mă rog, l-ar putea suferi copiii”.

În plus, ministrul Educaţiei a menţionat că instituţia pe care o conduce va lua toate măsurile necesare pentru ca anul şcolar să fie finalizat în condiţii bune pentru toţi elevii, indiferent de clasa pe care o termină. „Pentru celelalte clase, suntem încă în parcursul şcolar, cursurile se finalizează pe 16 iunie. Vor putea exista recuperări în contextul anului şcolar, iar pentru eventuala materie neparcursă se pot reface planificările pentru anul următor. Clasele terminale oricum au finalizat materia de predat, ei finalizau mai devreme, intrau deja în perioada de recapitulări. Celelalte clase pot să recupereze prin refacerea planificărilor pe anul următor”, a adăugat Deca.

