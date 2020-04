Ministrul Mediului, despre defrișările din Pădurea Dobrovăţ: „Este o campanie de dezinformare de zeci de mii de euro”

Ministrul Mediului, Apelor şi Pădurilor, Costel Alexe, a declarat, vineri, în cadrul unei vizite efectuate în pădurea Dobrovăţ, că sunt false ştirile şi fotografiile apărute în spaţiul virtual referitoare la tăierea masivă a copacilor din această zonă.

"Sute de ştiri false despre Pădurea Dobrovăţ au inundat reţelele sociale în doar două săptămâni. Este o campanie de dezinformare, de zeci de mii de euro. Imagini cu o pădure defrişată din Rusia sunt prezentate ca fiind din pădurea Dobrovăţ. La fel, imagini de anul trecut, din Munţii Apuseni. Poienile şi zonele pentru hrana animalelor, vechi de peste 50 de ani, filmate cu drone, sunt prezentate ca zone defrişate din pădurea Dobrovăţ. Zone nou împădurite, în care puieţii nu au apucat să înverzească, sunt prezentate ca zone defrişate. O campanie bine focusată de dezinformare şi propagare de atacuri la persoană, zeci de ştiri false, împinse în online cu sute de distribuiri plătite", a declarat jurnaliştilor ministrul Mediului, Costel Alexe, citat de Agerpres.

Oficialul susţine că pe reţelele de socializare sunt postări şi "zeci de plătite de partide politice şi publicaţii de scandal sau promovate din paginile lor, unii în goana după rating, alţii după imagine şi capital politic".

"'Specialiştii' în propagandă şi dezinformare au folosit până şi poze din parcuri din SUA drept defrişări din România", a spus ministrul Costel Alexe.

El a ţinut să precizeze că planul după care s-au executat şi se execută în prezent tăierile din pădurea Dobrovăţ este aprobat şi semnat în 2019 de fostul ministrul Deneş.

"Fără a politiza sau face judecăţi de valoare, strict legal şi pe procedură, în realitate amenajamentul silvic şi planul după care s-au executat şi se execută tăierile din Pădurea Dobrovăţ este aprobat şi semnat de ministrul Deneş, în 2019, iar intervenţiile succesive între 2007 şi 2020 s-au atribuit în urma unor licitaţii publice. Totodată, pentru corecta informare a opiniei publice, ceea ce s-a prezentat ca fiind 'pădurea Dobrovăţ rasă de Alexe în două zile', reprezintă în fapt intervenţii pe suprafaţa a 3,5 hectare, dintr-un aproximativ 10.000 de hectare. Aşa cum am discutat şi stabilit şi în luna februarie, când am vizitat zona, am convenit că pe lungimea drumului naţional se va constitui o banda de protecţie, lată de 30 m, în care nu se vor face intervenţii în arboretul matur, ci numai în seminţişul cu diametrul de 2-10 cm, de altfel lucrări necesare în silvicultură. Am promis şi îmi onorez promisiunile: prioritatea mandatului meu este stoparea tăierilor ilegale şi respectarea cadrului legal în domeniul silvic", a declarat ministrul Mediului Apelor şi Pădurilor.

Ministrul Costel Alexe a spus că pentru el ocrotirea pădurilor din ţară, inclusiv pădurea Bârnova-Dorobăţ şi pădurile din Iaşi.

"Mă refer la includerea în ordonanţa de urgenţă militară a prezenţei gărzilor forestiere la verificarea transportului de material lemnos. Am adus modificări importante la Codul silvic pentru a înăspri pedepsele şi a descuraja tăierile ilegale, suspendăm autorizaţia celor care taie ilegal, am intensificat controalele în pădure, pe drumurile forestiere şi pe drumurile publice, în curând vom lansa SUMAL, un sistem prin care, inclusiv prin GPS pe maşini, fotografii la transporturi, vom monitoriza lemnul din pădure până la procesator. Sunt măsuri concrete care încep deja să producă efecte, să dea roade prin scăderea tăierilor şi transporturilor ilegale. Vreau să îi asigur pe toţi românii că sunt foarte preocupat şi mă interesează soarta pădurilor României şi îmi dedic cu bună credinţă toată activitatea pentru a asigura respectarea legilor şi exploatarea durabilă şi sustenabilă a acestei bogăţii naturale", a mai declarat ministrul Mediului Apelor şi Pădurilor.

Editor web: A.P.