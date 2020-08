Mișcarea QAnon, declarată de FBI „potențială amenințare teroristă internă”, crește cu 1 milion de adepți pe lună. A ajuns și în România

Rețelele sociale Facebook și Instagram cunosc în prezent o creștere a numărului de grupuri, pagini și conturi care promovează teorii ale conspirației. Acest gen de postări sunt legate direct de așa-numita „QAnon”, o mișcare pro-Trump care răspândește diverse mesaje conspiraționiste în mai multe țări, inclusiv România, se arată într-un articol The Guardian.

Cu această ocazie au fost descoperite peste 170 de grupuri, pagini și conturi QAnon active pe Facebook și Instagram, care totalizează peste 4,5 milioane de urmăritori. Astfel de conturi și grupuri conspiraționiste au fost identificate în 15 state, inclusiv România.

QAnon este, în esență, o mișcare pro-Trump ai cărei adepți au răspândit teoria conspirației conform căreia Statele Unite sunt conduse din umbră de un „stat paralel” („deep state”). În prezent, ar exista un „război secret” între actualul lider de la Casa Albă, Donald Trump și cabala elitei mondiale care formează „statul paralel” alcătuit din lideri democrați, miliardari și diverse vedete de la Hollywood.

The Guardian a descoperit că la finalul lunii iunie, gruparea avea peste 3 milioane de adepți. În 9 august ajunsese la peste 4 milioane. Unele grupuri crescuseră și cu 200 de mii de membri într-o lună.

FBI consideră gruparea QAnon drept o „potențială amenințare teroristă internă”.

Cum a închis Facebook 120 de conturi false din România, care se ocupau cu promovarea lui Donald Trump

Compania Facebook a anunțat recent că a închis o rețea de circa 120 de conturi false din România, care se ocupau de promovarea lui Donald Trump, conform unui raport al companiei americane, publicat de Digi24.ro.

Potrivit rețelei sociale, persoanele din spatele rețelei se dădeau drept cetățeni americani.

„Activitatea avea originea în România și se concentra pe SUA. Am descoperit această rețea în contextul investigației noastre privind comportamentul suspect, coordonat și neautentic de dinaintea alegerilor din 2020 în Statele Unite”, se precizează în raport.

Compania americană mai spune că persoanele din spatele acestor conturi se dădeau cetățeni americani și amplificau conținutul lor, iar unii dintre ei se ocupau de pagini ai susținătorilor președintelui Trump.

Dați afară de pe Twitter, conspiraționiștii și-au găsit adăpost pe Facebook

Grupurile conspiraționiste afiliate mișcării QAnon au înregistrat în ultima perioadă o „creștere explozivă” pe Facebook, după ce platforma rivală Twitter a decis luna trecută să șteargă peste 7.000 de conturi care aveau legătură cu această mișcare pro-Trump care răspândește diverse teorii ale conspiraței.

Reprezentanții Facebook au promis că vor adopta o măsură similară, la un moment dat. În ciuda acestor promisiuni, algoritmul Facebook continuă să promoveze grupurile afiliate QAnon utilizatorilor rețelei.

La finalul lui iunie, QAnon deținea peste 100 de pagini, conturi și grupuri pe Facebook și Instagram, fiecare cont sau grup având cel puțin 1.000 de urmăritori. Cel mai mare grup însuma 150.000 de membri. Per total, ambele rețele însumau peste 3 milioane de membri sau urmăritori ai acestei mișcări.

Pe 9 august, numărul membrilor a ajuns la peste 4 milioane, o creștere de 34%.

„Lupta cu QAnon pe Facebook nu e nouă pentru noi. Luăm măsuri împotriva conturilor, grupurilor și paginilor afiliate QAnon care încalcă politica noastră”, a declarat, sub protecția anonimatului, un reprezentant Facebook. „Săptămâna trecută am șters un grup afiliat QAnon pentru că a violat politicile noastre”.

Respectivul grup avea aproape 200.000 de membri și a fost interzis după ce a încălcat standardele Facebook referitoare la hărțuire, discurs care incită la ură sau dezinformare.

„Facebook face marketing unei mișcări care inspiră oamenii să comită acte de terorism”

Surse Facebook au precizat că măsura a fost, totuși, una singulară și că nu face parte dintr-o politică mai largă a companiei.

„Facebook continuă să recomande utilizatorilor săi grupuri QAnon. Practic, face marketing unei mișcări care inspiră oamenii să comită acte de terorism, crime sau răpiri”, a declarat Travis View, un cercetător care studiază acest fenomen.

Brian Friedberg, cercetător la Harard Shorenstein Center's Technology & Social Change Project a avertizat că cei de la Facebook vor trebui să fie extrem de atenți atunci când vor încerca să suspende conturile QAnon, mai ales în contextul campaniei electorale care se apropie în SUA.

„Vrem să oprim QAnon, deoarece mesajele sale erodează încrederea în instituții, împrăștie dezinformări și știri false din domeniul medical și instigă la acțiuni extremiste violente. Dar trebuie să explicăm de ce acest conținut trebuie interzis. Scopul nu îl reprezintă suprimarea dreptului la opinie, ci reclădirea încrederii în instituții și politici electorale”, a spus Friedberg.

QAnon România și elitele care beau sânge de copil

Grupurile QAnon România nu sunt deocamdată foarte numeroase, dar în schimb au multă imaginație. În afară de promovarea lui Donald Trump ca lider izbăvitor al Planetei, dar victimă a ocultei mondiale, cei care alimentează grupul cu texte scriu, de exemplu, sub o fotografie cu vedeta CNN Anderson Cooper și mama sa, Gloria Vanderbilt, că aceasta din urmă arăta mai tânără cu 30 de ani pentru că „elita criminală a lumii bea sângele copiilor după ce aceștia sunt chinuiți, torturați, astfel încât să elibereze adrenalină, pentru că adrenalina conține minunea care le dă posibilitatea de a-și conserva tinerețea și a-și prelungi viața”. Gloria Vanderbilt a murit anul trecut pentru că nu a mai avut acces la sursa tinereții veșnice, deoarece „Donald Trump a băgat spaima în așa-zisa elită, arestând o serie întreagă de ticăloși care chinuiau și omorau copiii pentru prețiosul adrenocrom”, susțin fanii lui Donald Trump.

Membrii s-au arătat însă la față în Piața Victoriei, participând la proteste împotriva restricțiilor generate de pandemie, afișând pancarte pe care scria „Noi suntem Q”, și Trump=Lumea liberă, dar și tricouri negre cu sigla și sloganul grupării - Where we go one, we go all.

