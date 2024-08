Un urs a atacat o mașină și a mușcat geamul acesteia pe Transfăgărășan. Imaginile filmate de șoferul mașinii, Nono Semen, jurnalist Digi FM, arată momentul în care animalul se năpustește asupra mașinii. Acesta nu avea nicio intenție de a hrăni animalul. Ministrul Mediului, Mircea Fechet, anunță noi măsuri pe traseul frecventat de turiști.

Nono Semen, jurnalist Digi FM: Imaginile sunt un avertisment pentru toți cei care au intenția de a interacționa cu urșii și de a-i hrăni. Am făcut o tură pe Transfăgărășan. În cele două ore pe care le-am petrecut acolo am văzut vreo 15 urși. Din păcate am văzut și foarte mulți turiști care interacționează în mod voluntar cu urși, și nu sunt doar români, și cetățenii străini fac asta. Probabil sunt în căuare de senzații tari: vin în România ca și cum ar face un safari.

Jurnalist Digi24: Cum ai gestionat situația? Am văzut că încercai să închizi geamul mașinii, iar apoi vedem cum ursul mușcă efectiv din geam.

Nono Semen, jurnalist Digi FM: Secvența este pe coborâre spre Curtea de Argeș pe finalul călătoriei, când nici măcar nu mă așteptam să mai găsesc urși pe traseu. Coboram așa liniștit cu viteză mică și deschisesem geamul din dreapta, unde nu era nimeni, pe la jumătate. Era deschis ca să intre aer proaspăt, aer de munte. La un moment dat, după o curbă, mașini oprite. O coloană de câteva mașini oprite și doi urși. Am oprit că nu aveam unde să plec mai departe, am zis hai să îi pozez și pe cei doi ursuleți care au mai apărut pentru că, toată aventura asta pe Transfăgărășan am făcut-o cu viteză mică, cu geamurile închise, deci în condiții de siguranță și precauție maxime. Dar de data asta, când am pus mâna pe telefon, într-o secundă, încercând să închid și geamul, tot din motive de siguranță, se observă cum ursul face un salt și ajunge la mașină și prinde geamul cu dinții. Din fericire, nu s-a spart geamul.

Mașinile sunt dotate cu sistemul ăsta de protecție ca să nu ne prindem noi nasul, urechile și degetele în geam. După ce ursul a prins geamul, acesta a coborât din motive de protecție, după cum sunt construite mașinile. În momentul respectiv mi-am dat seama că situația e destul de nasoală și am demarat cumva cu un ochi la urs și cu unul la drum. Eram blocat pentru că erau mașini oprite. Din fericire, pe contrasens nu venea nimic și atunci am trecut pe contrasens și am depășit și am demarat. În momentul în care geamul s-a lăsat în jos, ursul a pătruns cu botul și cu labele în mașină, a lovit cu ambele labe scaunul din dreapta. Nu era un atac asupra mea, ca persoană, era probabil un comportament pe care el l-a deprins, acela că el știe că din mașină se aruncă mâncare. Până la urmă a renunțat, dar m-am uitat în oglindă și alerga, vreo 30-40 de metri ne-a urmărit.

Camere video pe Transfăgărășan

Jurnalist Digi24: Cum să prevenim astfel de situații? Vedem că urșii sunt obișnuiți să primească de la turiști. Ce să facem până la urmă?

Mircea Fechet, ministrul Mediului: Primul lucru pe care ar trebui să îl facem este acela de a nu hrăni urșii, de a nu opri mașina pentru că toate aceste obiceiuri ale noastre schimbă comportamentul ursului. Nu pot decât să mă gândesc cu îngrijorare la ceea ce se va întâmpla atunci când Transfăgărășanul, spre exemplu, va fi închis.

Tocmai din acest motiv, urșii nu trebuie hrăniți, pentru că la rândul lor, ei pot deveni agresivi. Odată obișnuiți cu prezența oamenilor acolo, urșii sunt imprevizibili, nu avem de unde să știm cum vor reacționa. Ceea ce trebuie să știm este că am convenit împreună cu colegii de la CNAIR cum vor arăta panourile de avertizare. Ele vor umple Transfăgărășanul: vor fi în engleză și în română pentru că știm că sunt și turiști străini și pe acele panouri va scrie foarte clar că hrănirea urșilor este ilegală și urmează să fie sancționată cu amendă. În fiecare weekend și în fiecare săptămână colegii de la Garda Forestieră și de la Jandarmerie amendează atunci când văd oameni care hrănesc acești urși. Urmează să instalăm și camere de supraveghere video pentru a putea trimite aceste amenzi acasă, așa cum se întâmplă atunci când nu ai rovinietă.

În locurile unde știm că ar putea să oprească turiștii să hrănească urșii, vom instala camere de supraveghere video și în măsura în care acest lucru se va întâmpla, vor primi amendă acasă exact ca în situația în care nu achită rovinieta. Nu în ultimul rând, vreau să vă spun și aceasta. Acesta este un lucru întârziat pentru că trebuie să ne adaptăm la noua legislație din Parlament legată de urși. Am elaborat în această săptămână un ordin de ministru care să-mi permită relocarea acelor urși care nu sunt, în marea lor majoritate, urși catalogați ca fiind periculoși, dar vedeți astfel de exemple care ne prezintă contrariu. Am decis împreună cu reprezentanții sanctuarului de urși de la Zărnești, cu doamna Lapis, că o mare parte din acei urși să fie relocați în acel sanctuar pentru că ceea ce se întâmplă pe Transfăgărășan e o rușine națională. Nu ajută nici urșii, nu ne ajută nici pe noi oamenii și cu atât mai mult, nu ajută nici România.

