Echipajul unei ambulanțe din Buzău a sărit pe geam din casa unui pacient pe care a mers să îl consulte. Aceștia au nimerit fix în mijlocul unei răfuieli în care s-au tras și focuri de armă. Incidentul s-a produs la vila temutului interlop din oraș.

Scandalul între cele două familii de romi ar fi izbucnit de la faptul că fiica unui inetrlop ar fi fugit din casa proaspătului soț direct la părinții acesteia, astfel că familia tânărului a venit să își ia nora înapoi. La casa părinților fetei se afla și o ambulanță, când a început scandalul. Atunci când au auzit împușcături, medicul, asistentul și șoferul ambulanței au sărit pe fereastră.

Adrian Ralea - asistent SAJ Buzău: „Persoana care era consultată și monitorizată și-a smuls electrozii care erau deja montați și a ieșit în curte fuga. La scurt timp s-au auzit împușcături de armă, iar noi, fiind în casă, izolați, am intrat în panică și am văzut un geam deschis, am sărit și am fugit.”

Imediat după împușcături, zona a fost împânziă de polițiști.

Cornelia Stroie - purtător de cuvânt IPJ Buzău: „Polițiștii au fost sesizați că în zona unui imobil din municipiul Buzău s-ar fi auzit focuri de armă. Din primele investigații se pare că e vorba de un conflict intrafamilial, context în care s-ar fi utilizat o armă din categoria celor neletale, fără a rezulta rănirea vreunei persoane.”

Din primele informații, cel care ar fi tras cu arma ar fi chiar fratele fetei. Polițiștii îl caută pe tânărul care ar fi început scandalul pentru a fi tras la răspundere.

Editor : B.C.