Un bărbat care zbura cu Boeing 777 de la Paris la Toronto, alături de soția lui, a avut o experiență tulburătoare, după ce a găsit urme de sânge și de fecale sub scaunul său, relatează CNN.

Habib Battah zbura de la Paris la Toronto cu Air France pe 30 iunie, când a simțit un miros ciudat provenind de sub scaunul lui și cel al soției sale, la scurt timp după decolare. „Mirosea a grajd”, a spus el pentru sursa citată.

Cei doi călătoreau cu un avion Boeing 777 împreună cu cele două pisici ale lor, animalele fiind așezate la picioare, într-o cușcă pentru transport. Ei se mutau temporar din Liban în SUA, unde Battah, un jurnalist din Beirut, va petrece o perioadă ca lector universitar.

Inițial, Battah a crezut că s-a întâmplat ceva cu pisicile lui. „A fost prima dată când călătorim cu pisicile și mă gândeam: „Doamne, au avut un accident, îmi e atât de rușine”, spune el.

„Apoi m-am gândit că poate este mirosul corporal al cuiva. Am adulmecat și am adulmecat, apoi am decis să verific pisicile și să le scot afară din cușcă.” Battah s-a ghemuit apoi pe podea pentru a verifica animalele. „M-am uitat la pisici, bietele de ele erau perfecte”, spune bărbatul.

Descoperirea îngrozitoare

Sub cuștile pisicilor Battah a remarcat o pată umedă de aproximativ 20 de centimetri și a semnalat problema unui însoțitor de bord. „I-am spus că miroase a rahat. Mi-a dat șervețele umede. După ce am început să șterg, șervețelele se îmbibau cu o substanță roșie. Cu cât ștergeam mai mult, cu atât era mai rău. Mi-am spus: „Ce naiba este asta?” După un timp, unul dintre însoțitorii de bord a spus: „Ar fi bine să te duci să te speli pe mâini și iată niște mănuși.”, povestește bărbatul.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

În timp ce însoțitorul de bord le-a spus colegilor despre incident, căpitanul vorbea prin radio la Paris, să afle ce era pata roșie de sânge de sub scaunele 30A și 30B. Vestea a venit de la sediul Air France: era sânge uman. Cu o zi înainte, pe un zbor Paris-Boston, un bărbat a suferit ceea ce Battah spune că echipajul a numit-o „hemoragie”.

Pasagerul supraviețuise, iar căpitanul acelui zbor a cerut ca zona să fie curățată, dar se pare că cei de curățenie au uitat de podea. „Nu știam că este sânge până când un însoțitor de bord a spus: „Oh, am auzit că un alt pasager a avut o hemoragie”, spune Battah. „Apoi am observat că și cușca pisicii era pătată.”

El spune că doar unul dintre însoțitorii de zbor și-a cerut scuze, iar ceilalți nu au avut nicio reacție. „Am întrebat, care este protocolul pentru incidente ca ăsta, dar nu au spus nimic. Sunt destul de sigur că nu există niciunul”.

„Credeam că le-am văzut pe toate... până acum”

A fost o călătorie de coșmar pentru cei doi pasageri, iar drept „recompensă” pentru situația neplăcută au primit „două sticle mici de apă Evian” și două pături de la clasa business pentru a le pune pe podea, să absoarbă sângele. Mai mult, pentru că zborul era plin și nu puteau fi mutați, aceștia au rămas pe aceleași locuri până la destinație.

„A trebuit să stăm acolo, mirosind sângele în următoarele șapte ore”, spune el. „Mirosul de sânge putred este ca cel de grajd. Mi-am scos pantofii la începutul zborului și aveam sânge pe șosete”, mai povestește bărbatul.

Trei zile mai târziu, Battah fost sunat de Air France care i-a spus că sângele era amestecat cu fecale. Compania a declarat pentru CNN că un pasager s-a simțit rău pe un zbor din 29 iunie de la Paris la Boston și a fost tratat de medici la sosire.

„Conform procedurii în acest tip de situație, a fost solicitată o curățare completă a zonei și rândul de locuri a fost indisponibil la zborul de întoarcere, de la Boston la Paris”, se arată în comunicat.

„Un client care a călătorit cu următorul zbor de la Paris la Toronto a raportat urme reziduale de sânge pe podea, care i-au murdărit lucrurile personale. Echipajul l-a asistat imediat la curățarea bunurilor sale, punându-i la dispoziție echipament adecvat, cum ar fi mănuși sterile și șervețele dezinfectante. Deoarece zborul era complet rezervat, nu a fost posibilă mutarea pasagerului.A fost lansată o anchetă internă pentru a înțelege motivele acestei situații”, a transmis compania.

Air France precizează că „înțelege și regretă neplăcerile cauzate de această situație” și că a luat legătura cu Battah.

„Am acoperit Beirut de 20 de ani ca jurnalist. Am trăit războaie, lovituri aeriene, am văzut asasinate, mașini-bombă și am supraviețuit exploziei portului. Credeam că le-am văzut pe toate. Nu mă așteptam să găsesc mai mult sânge decât am văzut la Beirut într-un avion Air France”, a mai spus Battah.

Editor : C.L.B.