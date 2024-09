Aproximativ zece din cei peste 100 de copii care au ajuns la spital după ce au mâncat la școală sunt internați în continuare la spital. Toți urmează să fie externați vineri, 20 septembrie, după ce starea li s-a îmbunătățit. În așteptarea externării, copiii și părinții acestora au dezvăluit pentru Digi24 clipele de coșmar prin care au trecut.



Ceea ce trebuia să fie o zi obișnuită pentru Gabriela, elevă la o școală din județul Mehedinți s-a transformat într-un adevărat coșmar.

„Am mâncat pastele la ora 10:30, am intrat la ore și la 12:30 mi-a venit rău. Am cerut voie la baie și am ieșit, am avut amețeli și am plecat cu o colegă și cu domnul director la cabinetul medicului de familie. Nu mai știam de mine, tremuram și îmi era frig”, a povestit Gabriela pentru Digi24.

Mama fetei a fost chemată la școală de o colegă a Gabrielei, iar când se afla la cabinetul medicului de familie a văzut cum tot mai mulți copii încep să vină, alături de părinți la cabinet. Toți aveau aveleași simptome.

„Este o situație foarte gravă, am intrat în panică. Nu este posibil să ne trimitem copiii la școală și să aflăm după că li s-a făcut rău, ca mai apoi să îi găsim în starea în care i-am găsit”, a declarat Ana-Maria Brânzan, mama Gabrielei.

Un alt părinte aflat la spital împreună cu copilul său a povestit pentru Digi24 că fetei i s-a făcut rău la scurt timp după ce a ajuns acasă și a dus-o de urgență la spital.

„Nu am știut prima dată de la ce i s-a făcut rău, mi-a spus ca a mâncat paste cu șuncă și după ne-au anunțat de la școală că mai multor copii li s-a făcut rău după ce au mâncat pastele. Am fost la medicul de familie și m-a trimis la Urgențe”, a declarat Mădălina, unul dintre părinți.

Ea a mai spus că, în trecut, copiii au mai mâncat de la aceeași firmă de catering, însă nu a fost nicio problemă.

Nereguli găsite la control

Acum, firma de catering are activitatea suspendată și a fost amendată cu 22.000 de lei. Totodată, inspectorii Direcției Sanitare Veterinare din Mehedinți au descoperit mai multe nereguli cu produsele folosite pentru preparate.

„În camerele frigorifice cu regim de refrigerare și congelare existente în dotarea restaurantului s-au identificat materii prime, carne de porc, pui, vita și pește, fără elemente de identificare, astfel că nu s-a putut demonstra trasabilitatea acestora”, a declarat pentru Digi24 Valentin Marițoiu, director executiv adjunct al D.S.V.S.A. Mehedinți.

În urma controalelor, inspectorii au decis reținerea unei cantități totale de peste 1.000 de kg de carne și pește, care a fost dirijată către neutralizare.

Aproximativ 30 de kilograme de produse rămase în stoc, provenite din loturile care au fost utilizate în prepararea mâncării servită copiilor au fost reținute oficial până la finalizarea anchetei și obținerea rezultatelor în urma probelor relevate.

Peste 100 de elevi, la trei spitale

Ministerul Sănătății a declarat că în unitățile medicale din județele Mehedinți și Dolj s-au prezentat pentru evaluare medicală și acordarea tratamentului corespunzător, un număr total de 118 persoane.

”La Spitalul Județean de Urgență Drobeta Turnu Severin s-au prezentat 104 persoane (102 copii și 2 adulți). Dintre acestea, au fost internate 10 persoane (8 copii și 2 adulți). În cursul zilei de astăzi vor fi externați 9 pacienți, unul dintre copii va rămâne sub supraveghere medicală în secția de Diabet și boli de nutriție. La Clinic de Spitalul de Boli Infecțioase Craiova s-au prezentat 7 persoane (6 minori și 1 adult) cu forme ușoare și medii ale bolii. Acestea au rămas sub supraveghere medicală. La Spitalul Municipal Băilești s-au prezentat 7 persoane (minori) cu forme ușoare și medii ale bolii. Pacienții vor fi externați în cursul zilei de astăzi.”, a declarat Ministerul Sănătății.

În prezent, toate școlile incluse în programul „masa caldă" din Mehedinți sunt verificate.

