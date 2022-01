Numărul copiilor cu Covid internați la Iași s-a dublat într-o singură zi. Cel mai mic are zece zile

Crește alarmant numărul de infectări cu COVID-19 în rândul copiilor. La Iași, în doar o zi, numărul pacienților internați la Spitalul pentru Copii Sfânta Maria s-a dublat, iar mulți dintre ei nu au împlinit încă un an.

Doar la unul dintre pacienţi, infecţia a fost provocată de tulpina Omicron, spun medicii. În celelalte cazuri, e vorba, cel mai probabil, de varianta Delta.

Alina Belu, manager al Spitalului pentru copii Sfânta Maria: "Dacă ieri aveam 5 pacienți în zona roșie non-ATI Covid pozitivi, astăzi avem 10 pacienți. S-a dublat numărul pacienților. Majoritatea sunt copii în vârstă de până în 3 ani. Avem un singur pacient de 17 ani, doi copii de 3 ani, un copil de 1 an și 3 luni și șase sugari sub un an. Cel mai mic copil este un nou născut de zece zile.

Momentan avem opt locuri în ATI, doar două sunt ocupate. Avem 22 de paturi în zona roșie, sunt 10 ocupate. Vom extinde în funcție de adresabilitate.

Echipa medicală recomandă vigilență din partea părinților în ceea ce privește simptomatologia și starea de sănătate a copilului".

Editor : G.M.