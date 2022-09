O cursă TAROM a adus în țară primii pasageri abandonați de Blue Air. Alții s-au întors singuri, cu autocarul

O cursă specială TAROM a adus, azi noapte, din Israel, circa 150 de români. Erau clienți Blue Air, abandonați după ce compania a decis să-și anuleze zborurile. Principalul motiv invocat, blocarea conturilor, a dispărut. Administrația Fondului de Mediu a acceptat reeșalonarea, pentru 12 luni, a datoriei de 28 de milioane de lei. 54.000 de oameni au fost afectați de decizia Blue Air de a-și anula 400 de zboruri în perioada 6-11 septembrie. Bilanțul a fost făcut chiar de compania aeriană, care susține că astăzi va anunța când și în ce condiții își reia activitatea.

Pasagerii care au ajuns în țară cu zborul special TAROM spun că sunt, totuși, norocoși.

-Cu TAROM, de unde Blue Air? Blue Air ne-a abandonat, ne-a descurcat guvernul.

-Am avut noroc că am stat doar o zi, 24 de ore întârziere. Am stat în aeroport 5 ore, am avut noroc cu agenția, ne a mai oferit o noapte de cazare, au fost alții mai rău.

Sa ținut legătura între consulat și turiștii care au stat la hotel, exista disponibilitate și pentru alte nopți, dacă am fi rămas mai mult timp, dar slavă Domnului!

-Ne-am speriat un pic, dar s-a rezolvat și am ajuns, iată-ne aici, acasă. Am venit cu o zi mai devreme.

Mii de români sunt însă blocați în continuare în afara României. Guvernul a alocat companiei TAROM 5 milioane de lei din Fondul de Rezervă pentru a organiza curse speciale pentru a-i aduce în țară pe pasagerii abandonați de Blue Air.

Totuși, unii dintre ei nu au mai așteptat și s-au întors pe cont propriu. Este vorba despre zeci de turiști blocați, care au găsit locuri libere într-un autocar, însă drumul a fost un calvar. În locului unui zbor de două ore cu avionul, au fost nevoiți să parcurgă un traseu de 19 ore cu mașina.

-Ne-au lăsat să ajungem în față să ne îmbarcăm și nu ne-au spus nimic. ne-au luat banii pe check-in, pe bilete, și nimeni nu s-a ocupat de noi, cu copii mici, 200 de persoane. Cei din Atena au spus să luăm legătură cu firma. M-a venit nimeni.

-Ne-au anunțat cu 5 minute înainte de îmbarcare. Am cerut explicații și nimeni nu ne-a băgat în seamă. Pe cont propriu a trebuit să facem tot. A trebuit să cumpăr alt zbor spre Timișoara, 200 de euro în plus.

Românii blocați în străinătate pot cere ajutor la numerele de telefon puse la dispoziție de autorități: 0040 751 084 537 și 0040 745 999 111.

