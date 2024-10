O mamă a impresionat pelerinii, la Sf Parascheva: „Strâng sticle, să poată merge copilul meu la școală, să nu fie ca mine, cu 4 clase!”

Cu ocazia alegerilor prezidențiale și parlamentare ce vor avea loc în România nu peste multă vreme, pelerinajul la moaștele Sfintei Parascheva a căpătat în acest an și nuanțe politice. Pioșenia candidaților s-a manifestat fie înfrățindu-și crucile făcute cu plebea, fie de la oarece distanță, din tribună. Dar cum minunile nu apar peste noapte, viața tuturor a rămas în mare parte la fel

Cumva s-ar putea spune că dintre toate dorințele și aspirațiile pelerinilor sosiți la Iași, una, cea a unei mame care se luptă cu greutățile vieții, crescându-și singură copilul, s-a împlinit cu siguranță: a reușit să strângă mai mulți bani decât o făcea în mod obișnuit!

„Adun sticle, doze, ce se poate returna pentru cei 50 de bani”

E vorba de o femeie în vârstă de 37 de ani care, pe tot parcursul evenimentului religios, a cutreierat străzile pe care se întindea coada formată din pelerini și a colectat recipientele reciclabile, adunând mai mulți bani decât de obicei, bani necesari pentru a-și crește băiatul în vârstă de 12 ani.

„De câteva zile vin la coada de la Sfânta Parascheva și adun sticle, doze, ce se poate returna pentru cei 50 de bani. Am nevoie de bani ca să îmi îngrijesc copilul, deoarece sunt singură. Este greu, nu am ce să zic, dar trebuie să pun ceva de mâncare pe masă. Am învățat să mă descurc singură toată viața, m-am despărțit de soț în urmă cu câțiva ani, e mai bine așa, deoarece aveam numai probleme cu el. Mi-am luat copilul și am plecat unde am găsit și eu să stau, însă nu am renunțat la el, nici nu am vrut să mă gândesc la asta”, povestește Alina T, pentru BZI.

„Să nu râdă copiii de băiatul meu, la școală, deoarece mama sa adună sticle pe stradă”

Spre lauda sa, femeia conștientizează că din cauza faptului că nu a absolvit decât patru clase îi este greu să-și găsească un loc de muncă mai bine plătit și face tot ce stă în puterea ei ca viitorul fiului său să nu stea sub aceleași auspicii.

„Băiatul meu are 12 ani, este la școală, am doar eu grijă de el, nu mai am pe nimeni, însă ne-am învățat așa, să ne descurcăm, și sunt sigur că odată ce va crește, își va ajuta mama. Vreau ca el să aibă ce mânca, să poată merge la școală, să nu fie ca mine, cu 4 clase. Oamenii sunt răi în ziua de azi, să nu râdă copiii de băiatul meu, la școală, deoarece mama sa adună sticle pe stradă. Decât să cerșesc sau să fur, am ales să strâng sticle. Într-o zi, aici am reușit să strâng undeva la 300 și ceva de sticle, și așa, lumea le aruncă la gunoi”, a mai spus femeia de 37 de ani, pentru sursa citată.

Editor : C.S.