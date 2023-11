„O țeapă”. Tricouri și bluze de proastă calitate în loc de rochii de ocazie. O nouă înșelătorie a apărut pe internet

O nouă înșelătorie online. Cine comandă rochii de ocazie riscă să primească bluze și tricouri. Site-ul își schimbă numele frecvent, pentru a i se pierde urma. Clientele sunt atrase cu poze spectaculoase și prețuri mici.

Zeci de clienți s-au trezit că în loc de rochiile frumoase de ocazie au primit cu totul și cu totul altceva. Tricouri, bluze sau pantaloni de cea mai proastă calitate, inclusiv haine care păreau purtate. Cei mai mulți dintre ei au încercat să își recupereze banii prin mail-uri trimise site-ului, însă fără succes. Cei păcăliți au postat mai apoi pe un grup de pe rețelele sociale, care este făcut pentru a-i avertiza și pe alții în astfel de cazuri.

Geanina, păgubită: „Zic dacă tot e promoția asta, am zis hai să profit un pic mai mult și am comandat patru, 300 de lei toată comanda. Am semnat, mi-a dat coletul și am observat că e foarte mic, zic unde încăpeau patru rochii. L-am desfăcut repede și erau trei maiouri. Zic nu se poate așa ceva. Mi-am dat seama că e vorba de o țeapă. Sigur nu aveau cum să îmi greșească comanda.”

Site-ul pare unul real, iar produsele sunt promovate pe rețelele sociale.

Pentru a trage cât mai mulți clienți site-ul are reduceri de peste 50%, iar transportul este gratuit. De asemenea, pentru a păcăli cât mai mulți clienți, site-ul își schimbă frecvent numele.

Autoritățile spun că înainte de a cumpăra un produs trebuie să verificăm dacă site-ul respectiv are un număr de telefon, o adresă de mail, o adresă a depozitului și datele de indentificare ale firmei.

Horia Constantinescu, director ANPC: „În momentul în care acceptăm ideea în care pentru a primi un lucru de calitate trebuie să plătim un preț corespunzător, cu siguranță astfel de situații vor fi reduse. Trebuie să luăm în calcul că încurajarea prezenței pe piață a unor operatori economici ce nu respectă exigențele legale, înseamnă să încurajăm ca astfel de situații să se repete.”

Cei care sunt victimele unor înșelăciuni online sunt încurajați să sesizeze Poliția.

Editor : B.C.