One Direction, locul 2 în Spotify după moartea lui Liam Payne. Artistul lupta cu dependența de alcool când era în trupă

One Direction ajunge pe locul 2 în topul Spotify global după moartea lui Liam Payne, scrie Forbes. Fanii din întreaga lume îi aduc un omagiu fostului membru One Direction, trupa ajungând cea mai ascultată din Marea Britanie săptămâna trecută. Liam Payne a murit miercuri la vârsta de 31 de ani, după ce a căzut de la un balcon al unui hotel din Buenos Aires.

One Direction a urcat de miercuri până joi de la numărul 55 la locul 2 în topul global al artiștilor Spotify, clasându-se doar în urma lui Taylor Swift, făcând trupa cel mai mare câștigător în top, potrivit sursei citate.

Mai mult, One Direction a urcat 84 de locuri până pe locul 3 în topul zilnic al artiștilor Spotify din Statele Unite, clasându-se doar în spatele lui Taylor Swift și al lui Drake.

Nouă dintre celebrele hituri ale trupei au reintrat în topul global Spotify, inclusiv „Story of My Life” (nr. 11), „What Makes You Beautiful” (nr. 29) și „Perfect” (nr. 33).

„Night Changes” se află, de asemenea, pe locul 6 în melodiile populare ale TikTok săptămâna aceasta, deoarece fanii folosesc melodia în videoclipuri pentru a-i aduce un omagiu lui Payne.

Artiștii din toată lumea îi aduc un omagiu lui Liam Payne

Mai mulți artiști i-au adus un omagiu lui Payne pe scenă de la moartea sa, inclusiv cântăreața Rita Ora, cu care Payne a colaborat la piesa lor din 2018, „For You”. Ora a interpretat piesa miercuri seara, la câteva ore după moartea sa, dar a devenit vizibil emotionată.

„Nici măcar nu pot să cânt asta acum”, a spus ea, în timp ce o fotografie cu ea și Payne era afișată pe ecran în spatele ei. Cântăreața și compozitoarea Maggie Rogers a interpretat joi la Boston un cover al piesei „Night Changes”, declarând că „se gândește cât de prețioasă este viața și cât de repede se pot schimba lucrurile”.

Ce se știe până acum despre moartea lui Liam Payne

Liam Payne a murit la vârsta de 31 de ani, miercuri, după ce a căzut de la balconul de la etajul trei al unui hotel din Buenos Aires. O autopsie preliminară a arătat că a murit din cauza rănilor care au dus la o „hemoragie internă și externă”.

Poliția a ajuns la fața locului după ce un manager de hotel a sunat pentru a raporta „un oaspete care este copleșit de droguri și alcool” care îi distrugea camera de hotel.

Lupta cu drogurile și cu alcoolul a lui Liam Payne

Payne s-a luptat cu dependența de droguri în timpul și după perioada petrecută în One Direction, care a inclus o ședere de 100 de zile în dezintoxicare anul trecut. Payne a spus că era alcoolic în timp ce One Direction ajunsese la apogeu în anii 2010, adăugând că a fost uşurat când trupa s-a despărţit în 2016, pentru că „trebuia să se oprească altfel m-ar ucide”.

One Direction a devenit una dintre cele mai mari trupe din toate timpurile după ce a ajuns la faimă în 2010 în versiunea britanică a „The X Factor”, unde judecătorii Simon Cowell și Nicole Scherzinger au pus trupa împreună după ce toți cei cinci membri au participat la concurs individual. Înainte de a intra în pauză, One Direction a vândut 50 de milioane de discuri în întreaga lume și a încasat peste 570 de milioane de dolari în întreaga lume din turneele de concerte. După pauza trupei, toți cei cinci membri s-au angajat în cariere muzicale solo. Payne a lansat un album solo, „LP1”, în 2019.

Moartea lui Liam Payne: primele date ale legiștilor, după ce au efectuat autopsia cântărețului

În primele detalii oficiale ale autopsiei, biroul procurorului a declarat că medicii legiști au descoperit 25 de leziuni compatibile cu cele cauzate de o cădere de la înălțime, inclusiv leziuni fatale la cap, cu sângerări interne și externe. Nu existau semne că ar fi fost implicată o a treia persoană, deși incidentul este investigat ca o „moarte suspectă”, din motive procedurale.

„Totul indică faptul că muzicianul era singur în momentul căderii și trecea printr-un fel de episod din cauza consumului de substanțe interzise”, a precizat biroul procurorului.

„Poliția care a cercetat scena a găsit substanțe în cameră care, la prima vedere – și în așteptarea confirmării de la experți – par a fi narcotice și băuturi alcoolice, precum și mai multe obiecte și piese de mobilier distruse”, mai arată sursa citată. Au fost găsite medicamente care se eliberează fără prescripție medicală, suplimente de energie și medicamentul pentru anxietate Clonazepam.

Anterior, autoritățile declaraseră că au găsit camera într-o „dezordine totală”, cu diverse obiecte sparte și medicamente împrăștiate. Totodată, înainte ca Payne să cadă de la etaj, un angajat al hotelului a apelat serviciile de urgență, solicitând ajutor.

Editor : Iulia Bălăianu