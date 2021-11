Opt centre de vaccinare au program prelungit și unul non-stop, în Capitală

Opt centre și-au prelungit programul de vaccinare, iar unul va avea program prelungit, în weekend, în Capitală, anunță ROVaccinare.

În Sectorul 1 este centrul Romexpo, cu program între orele 08.00 - 24.00. Centrul este pe B-dul Mărăști, 65-67. Aici se administrează vaccin Moderna, Pfizer și Johnson&Johnson.

În Sectorul 2 funcționează două centre: Centrul CORA Pantelimon, de pe Șoseaua Vergului, 20, unde se folosește vaccin Pfizer și Johnson&Johnson, și centrul Circul Metropolitian, de pe Aleea Circului,15, unde se poate alege între Pfizer și Johnson&Johnson. Programul la centrul de la CORA este 08.00-24.00, iar la Circul Metropolitan, 08.00-22.00.

în Sectorul 3 funcționează trei centre, din care unul are program non-stop. Astfel, la Centrul Park Lake, de pe str. Liviu Rebreanu 4, se folosește vaccin Pfizer. Centrul are program: 08.00-20.00. Alt centru este cel de la Mall Vitan:, de pe Calea Vitan, 55-59, care folosește vaccin Pfizer. Centrul are program 08.00-20.00. La Centrul de vaccinare Nerva Traian programul este non-stop de luni până duminică. Centrul funcționează pe Nerva Traian, 1. Aici se folosește Vaccin Pfizer.

În Sectorul 4 este centrul de la Palatul Copiilor, de pe: B-dul Tineretului, 53. Aici se folosește vaccin Pfizer, Moderna și Johnson&Johnson. Programul este între 08.00 și 24.00.

În Sectorul 5 este Centrul Liberty Mall, de pe str. Progresului, 151-171. Aici se folosește vaccin Pfizer și Johnson&Johnson; Programul de funcționare este 08.00-24.00.

În Sectorul 6 este Centrul Drumul Taberei, de pe Aleea Lunca Cernei, 6A, unde se folosește vaccin Pfizer. Programul centrului este între orele 08.00-24.00.

La aceste centre pot participa toate categoriile eligibile (12+) pentru administrarea dozei 1, dozei 2, dozei 3 (suplimentare) și a dozei de booster.

Procesul de vaccinare pentru persoanele planificate în aceste zile prin intermediul platformei electronice se va desfășura în regim normal, conform programărilor deja existente

Editor : G.M.