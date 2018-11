Orașul din România care s-a dezvoltat în 10 ani golind rezerva de fonduri europene a UE

Fondurile europene reprezintă cheia dezvoltării fulminante din ultimii ani a municipiului Oradea. Din 2008 până acum, administrația locală a obținut 250 de milioane de euro pentru proiecte de refacere a centrului orașului, de modernizare a sistemul de termoficare și de construire a unor poduri. Iar edilii nu se opresc aici: au depus proiecte pentru încă 170 de milioane de euro pentru construirea de traversări subterane, zone pietonale și linii de tramvai. 80 de milioane de euro au fost deja aprobați de autoritățile europene.

Cu aproape un sfert din cele 82 de milioane de euro deja aprobate va fi amenajat un coridor de mobilitate între Piaţa Cetate și Piaţa Emanuil Gojdu. Traficul foarte aglomerat va fi aerist cu ajutorul unui pasaj subteran ce va fi construit în zonă.

"Vor fi linii dedicate expres autobuzelor, vor fi linii pentru tramvaie de data aceasta la nivel suprateran şi vor fi linii dedicate traficului auto. Vor fi linii tot la nivel suprateran pentru biciclete şi vor exista chiar dacă acum pare greu de crezut şi spaţii verzi", a explicat Dacian Palladi, city-managerul orașului Oradea.

Prin același proiect vor fi cumpărate 6 autobuze hibrid care vor beneficia de o stație de redresare. În aceeași zonă va fi construită, de această dată cu bani din bugetul local, o parcare dedicată mai ales navetiștilor și turiștilor.

"În jurul Catedralei Ortodoxe va fi construită o parcare subterană de tipul park and ride. Şoferii care îşi vor parca maşinile aici vor circula pe baza tichetului cu mijloacele de transport în comun. Lucrările în valoare de 35,8 milioane de lei vor fi finanţate cu bani din bugetul local", spune Claudiu Mihuţ, jurnalist Digi24 Oradea.

Un alt pasaj auto subteran va fi amenajat în zona Catedralei Ortodoxe, la mică distanță de cel de lângă Piața Cetate.

"Vor ieşi pentru o scurtă vreme la cota zero, pentru ca aici să intre din nou sub cota zero. Şi vor ieşi cei cu autoturismele private în prima jumătate a turbogiraţiei. De asemenea, vor fi sub cota zero şi cei care folosesc mijloacele de transport în comun şi anume autobuzele. La suprafaţă va exista linia de tramvai în continuare", susține Dacian Palladi.

La ieșirea din acest pasaj, vehiculele vor intra pe Podul Dacia ce va fi lărgit și va avea șase benzi.

"Imediat ce este trecut Podul Dacia va apărea iarăşi o traversare sub cota zero dinspre Parcul Traian şi Aleea Ştrandului. Avem deja un trafic consistent spre zona rezidenţială şi este un nod important, având în vedere instituţiile care sunt aici", a explicat city-managerul orașului Oradea.

Toate aceste lucrări, la care se adaugă amenajarea unei zone pietonale, cumpărarea a patru autobuze hibrid și decontarea lucrărilor de modernizare ale unei străzi centrale însumează 112 milioane de lei.

Alte fonduri europene vor fi folosite pentru extinderea unei linii de tramvai și cumpărarea a 10 tramvaie noi.

"Suma totală este de 81,8 milioane de euro, din care 10 milioane de euro aproximativ reprezintă cheltuieli neeligibile și 1,4 milioane de euro contribuția noastră de 2 %", susține Ilie Bolojan, primarul Oradei.

"Până acum Oradea a atras fonduri europene în valoare de 250 de milioane de euro şi a depus proiecte pentru alte 170 de milioane de euro. Cu banii primiţi până în prezent a fost modernizat sistemul de termoficare, a fost reabilitată Piaţa Unirii şi s-au construit poduri care au decongestionat traficul rutier", a relatat Claudiu Mihuţ, jurnalist Digi24 Oradea.

Primăria Oradea beneficiază de o echipă formată din 18 specialiști care lucrează strict pentru atragerea de fonduri europene necesare proiectelor orașului.

Reporter: Claudiu Mihuţ

Operatori: Gabor Szilagyi, Constantin Gheorghiţă

