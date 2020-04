Orban: Polițiștii nu au plan de amenzi. Am solicitat să existe întâi un avertisment

Premierul Ludovic Orban a anunțat, marți seara, că a cerut polițiștilor să nu dea amenzi „din prima”, ci să existe întâi un avertisment. Acesta a precizat că niciodată nu a existat o dispoziție care să prevadă să se dea „amenzi la kilogram”.

Premierul Ludovic Orban a declarat, marți seara, că polițiștii nu au un „plan de amenzi” și că a solicitat ca sancțiunile să fie date doar în caz de încălcare foarte clară și foarte severă a reglementărilor.

„Cuvântul de ordine care a fost dat către polițiști a fost măsură, politețe, o abordare cât se poate de serioasă a necesității implementării măsurilor luate. Pe de altă parte, nu a existat niciodată o dispoziție care să fie dată în sensul de a se da amenzi la kilogram, în sensul de a fi plan de amenzi. Nu există o astfel de decizie. Dacă mai există abuzuri pe plan local am solicitat conducerii instituțiilor din subordinea MAI să corecteze astfel de situații. Atunci când se dă amendă sau se deschide dosar penal să se facă cu motive extrem de solide și extrem de serioase și am accentuat foarte mult necesitatea funcției de prevenție și am solicitat să nu se dea amendă din prima, ci întâi să existe un avertisment, și doar în caz de încălcare foarte clară, foarte severă, cu bună știință a reglementărilor să se de amenzi, mai ales cele care depășesc amenda minim”, a declarat Ludovic Orban, la TVR, potrivit Mediafax.

Acesta a spus că, pe de altă parte, oamenii trebuie să înțeleagă că poliția, jandarmeria și forțele MApN iau toate măsurile pentru a se asigura respectarea regulilor.