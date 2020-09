Orban: Sunt profund nemulţumit de modul în care s-au derulat mai multe licitaţii

Premierul Ludovic Orban spune că este nemulţumit de modul în care s-au derulat o serie de proceduri de licitaţie, precum cea pentru tablete destinate elevilor și cea pentru măști destinate persoanelor defavorizate.

„Sunt profund nemulţumit de modul în care s-au derulat mai multe proceduri de licitaţie, ultima procedură cu tabletele, în care nu au avut capacitatea să finalizeze procedura pentru toate cele 250.000 de tablete pentru care am asigurat finanţare de la Guvern. Noroc că am prevăzut această situaţie şi că am alocat 100 de milioane de euro bani pentru tablete prin sistem de decontare”, a spus Orban, potrivit Agerpres.

Întrebat despre solicitarea ministrului Educaţiei de demitere a şefului Oficiului Naţional pentru Achiziţii Centralizate (ONAC), Orban a răspuns: „Este posibil”.

El a prezentat şi soluţiile pentru finalizarea procedurii de achiziţie a măştilor destinate persoanelor defavorizate, în situaţia în care firma câştigătoare nu îşi va putea onora integral angajamentele.

„Dacă nu livrează cantitatea integrală în termenul prevăzut de contract, normal Ministerul Sănătăţii trebuie să rezilieze contractul şi că încheie contract subsecvent cu firma de pe locul doi. Dacă firma de pe locul doi nu are capacitatea de a livra, procedează la fel, reziliază contractul şi încheie contract subsecvent cu firma de pe locul trei, până obţine cantitatea integrală de măşti”, a spus Orban.

Premierul a participat marţi, în Teleorman, la inaugurarea grădiniţei din localitatea Drăgăneşti-Vlaşca, prezentarea proiectului privind creşterea siguranţei circulaţiei pe DN6 Alexandria - Bucureşti executat prin CNAIR, prezentarea proiectului de extindere a Spitalului Judeţean Alexandria cu un nou corp de clădire şi prezentarea proiectului de modernizare a DN 52 Alexandria - Turnu Măgurele, toate realizate din fonduri guvernamentale.

