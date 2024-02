Alianța Dreapta Unită îi cere lui Iohannis să facă referendum pentru eliminarea pensiilor speciale odată cu alegerile din 9 iunie

Liderii Alianţei Dreapta Unită (USR - PMP - Forţa Dreptei) au depus la Cotroceni o solicitare oficială prin care îi cer preşedintelui Klaus Iohannis să convoace referendum pentru eliminarea pensiilor speciale. Preşedintele USR Cătălin Drulă afirmă că inițiatorii au strâns 135.000 de semnături pentru acest lucru.

„Suntem în faţa Palatului Cotroceni cu 135.000 de semnături împotriva pensiilor speciale. Suntem noi aici, cei din Dreapta Unită - USR, PMP şi Forţa Dreptei - pentru a îi cere preşedintelui Klaus Iohannis ca, odată cu alegerile europarlamentare din 9 iunie, să convoace şi un referendum pentru eliminarea pensiilor speciale. Am văzut că această clasă politică reprezentată de PSD şi PNL nu vrea şi nu poate să elimine aceste pensii sfidătoare. Cea mai mare dintre ele a ajuns la 58.000 lei pe lună, în timp ce peste un milion de oameni trăiesc cu sub 1.100 de lei pe lună. Pensionari speciali ca domnul preşedinte al PNL Nicolae Ciucă are 19.000 lei, tocmai i-a fost crescută cu 13% pensia specială. Cerem ca poporul român să se poată pronunţa asupra acestui subiect care dezbină societate românească şi, la fel ca înainte de 1989, îi împarte pe cei privilegiaţi, cei dintr-o nomenclatură şi cei care muncesc şi primesc pensii pe baza contribuţiei”, a declarat Cătălin Drulă luni, în faţa Palatului Cotroceni, potrivit News.ro.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

La rândul său, liderul Forţa Dreptei, Ludovic Orban, i-a transmis şefului statului că, în cazul în care nu este o sosie, „un Werner mai rău şi mai pesedist”, atunci să convoace referendum pentru desfiinţarea pensiilor speciale.

„În 2019, acelaşi chiriaş de la Palatul Cotroceni propunea, cu acordul PNL, ca odată cu alegerile pentru Parlamentul European să se desfăşoare un referendum pentru justiţie care avea ca obiectiv oprirea asaltului ciumei roşii împotriva independenţei justiţiei. Acel referendum s-a desfăşurat. Au participat la referendum aproape 50% dintre cetăţenii români cu drept de vot, care cetăţeni români au spus categoric ca vor o justiţie independentă, că doresc oprirea agresiunii permanente a mafiei pesediste împotriva sistemului de justiţie, că vor ca toţi cetăţenii să aibă acces liber la justiţie, iar cei vinovaţi, indiferent de ce funcţie deţin să fie pedepsiţi. Îi readuc aminte preşedintelui Iohannis, care pare că este înlocuit cu o sosie, şi îi spun – Klaus, dacă nu eşti o sosie, dacă nu ai fost înlocuit cu un Werner mai rău şi mai pesedist, fă ceea ce este vital pentru România, convoacă referendum pentru desfiinţarea pensiilor speciale!”, a spus Ludovic Orban.

El a reamintit că toate legile privind desfiinţarea pensiilor speciale adoptate de către Parlament au fost ulterior declarate neconstituţionale de către CCR.

„Nu facem această solicitare pentru că ni s-a năzărit nouă peste noapte să găsim o temă de campanie. A fost evident, în ultimii ani, că o mare parte a oamenilor politici nu vor desfiinţarea pensiilor speciale. De asemenea, a fost evident faptul că de fiecare dată când Parlamentul a luat o decizie de desfiinţare a pensiilor speciale, Curtea Constituţională a declarat legea neconstituţională. Aici e vorba de legea din 2020 de desfiinţare a pensiilor speciale declarată neconstituţională. Este vorba de legea din 2021 care a desfiinţat pensiile speciale ale parlamentarilor şi care a fost declarată neconstituţională. Ultima lege care a fost adoptată de Parlament având ca obiectiv tot desfiinţarea pensiilor speciale ale parlamentarilor care a fost declarată parţial neconstituţională”, a completat liderul partidului Forţa Dreptei.

Editor : B.P.