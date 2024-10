(P) Kaufland România a investit 840.000 de euro pentru susținerea tinerilor din sistemul de protecție din Iași

Kaufland România și Fundația Hope and Homes for Children România anunță deschiderea Centrul de Tranzit de la Iași, destinat tinerilor care părăsesc sistemul de protecție la împlinirea vârstei de 18 ani.

Un sprijin esențial pentru un viitor independent

Centrul de Tranzit din Iași, amplasat în fosta clădire a Centrului de Plasament Ion Holban, oferă cazare pentru 12 tineri în garsoniere complet mobilate și utilate, fiecare având o suprafață de 34 m². Pe lângă cazare, tinerii vor beneficia pe durata șederii de 6 până la 24 de luni, și de sprijinul permanent al unui asistent social, psiholog și asistent medical. De asemenea, centrul dispune și de o cameră de activități de 60 m², unde vor fi organizate sesiuni de consiliere psihologică, orientare profesională, educație sexuală și alte activități esențiale pentru pregătirea unei vieți independente.

Obiective pe termen lung și scurt

Centrul de Tranzit contribuie la procesul de dezinstituționalizare și la integrarea socio-profesională a tinerilor care părăsesc sistemul de protecție, diminuând discriminarea și marginalizarea acestora. Obiectivele pe termen lung vizează prevenirea recidivei în sistemul de protecție, dezvoltarea abilităților de trai independent (gătit, curățenie, administrarea bugetului personal etc.) și cultivarea respectului pentru bunuri și servicii de calitate.

O investiție de impact pentru comunitatea din Iași

Investiția în Centrul de Tranzit de la Iași se ridică la 400.000 de euro. În total, Kaufland România a susținut intervențiile Fundației în județ cu 840.000 de euro. Centrului de Tranzit i se adaugă construcția a două case familiale în comunele Aroneanu și Miroslava, care urmează să fie date în folosință în curând. Aceste finanțări au contribuit la închiderea Centrului de Plasament Ion Holban, facilitând mutarea copiilor în case „ca acasă”.

„Suntem bucuroși că am putut susține înființarea acestui centru atât de necesar în Iași, alături de Hope and Homes for Children. Pentru noi, la Kaufland România, investiția în viitorul acestor tineri înseamnă atât oferirea unui loc al lor, cât și sprijin concret pentru un nou început. Credem cu tărie că fiecare tânăr merită o șansă reală la o viață independentă și demnă, iar acest centru reprezintă un pas esențial în această direcție”, afirmă Katharina Scheidereiter, CSR Manager Kaufland România.

Un parteneriat de aproape un deceniu, dedicat schimbării în bine

În cei aproape 10 ani de colaborare cu Hope and Homes for Children, Kaufland a susținut multiple proiecte sociale, printre care construirea a trei case familiale în județul Neamț și centrele de tranzit din Baia Mare, Botoșani și, acum, Iași. De asemenea, au fost sprijinite peste 300 de familii prin Programul de Prevenire a Separării Copilului de Familie și s-au oferit șanse la o viață independentă pentru 150 de tineri care au părăsit sistemul de protecție.

Kaufland a demonstrat un angajament puternic față de comunitățile vulnerabile, susținând inclusiv refugiați ucraineni și mame minore, precum și tineri cu talente muzicale deosebite, provenind din sistemul de protecție și din familii cu povești grele de viață.

Centrul de Tranzit de la Iași a fost dezvoltat în parteneriat cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași și Consiliul Județean Iași, oferind o soluție pentru provocările aduse de găsirea unei locuințe și integrarea socio-profesională cu care se confruntă acești tineri.