Studiu InfoCons: parizerul cu carne de pasăre de pe piața din România este plin de E-uri și zaharuri

Parizerul cu carne de pasăre este la mare căutare pe piața românească, fapt care se datorează în special prețului mic la o cantitate mare de produs. Puțini sunt însă cei care citesc eticheta produsului înainte de a-l cumpăra. Organizația de protecție a consumatorilor InfoCons a realizat un studiu pe produse tip parizer din carne de pasăre disponibile pe piața din România, iar rezultatele sunt îngrijorătoare. Toate produsele analizate conțin E-uri și zaharuri, iar 90% dintre ele nu conțin fibre.

În total au fost analizate 10 de produse, de la următorii producători/distribuitori: Goodies Meat Production SRL , comercializat sub brandul Baroni de catre Lidl; Agro-Ardeal SRL , comercializat sub brandul Casa Gustului de catre Penny; Cris-Tim Family Holding SRL , comercializat sub brandul Gustoso de catre Kaufland; Elit SRL , comercializat sub brandul Premia; Metro Cash&Carry Romania SRL , comercializat sub brandul ARO; Auchan Romania SA , comercializat sub brandul Auchan; Lidl Discount SRL , comercializat sub brandul Baroni; Carrefour Romania SA , comercializat sub brandul Simplu; Rewe Romania SRL , comercializat sub brandul Casa Gustului; Kaufland Romania SCS , comercializat sub brandul Gustoso; Profi Rom Food SRL , comercializat sub brandul Proxi.

Mărcile de produse tip parizer de pasăre care au făcut obiectul acestui studiu au fost:

Parizer cu carne de pasare ARO 500 g

Parizer cu piept de pui Auchan 500g

Parizer cu carne de pasare Auchan 1kg

Miniparizer de pasare Baroni 500 g

Parizer taranesc cu piept de pui Baroni 500 g

Parizer cu carne separata mecanic de pasare Simplu 500 g

Parizer cu carne de pasare Casa Gustului 500 g

Parizer cu carne de pasare Gustoso 500 g

Parizer cu pasare Premia 1 kg

Parizer cu carne de pasare Proxi 1kg

Rezultatele în urma studiului arată că procentul de carne de pasăre din aceste produse este cuprins între 10 și 75%. Parizerul Premia conține cea mai mică cantitate de carne de pasăre, respectiv 10%, iar cele mai ridicate valori au fost înregistrate de parizerul Proxi și Auchan, respectiv 75% carne de pasăre.



Mărci de parizer după numărul de aditivi alimentari:

Parizer cu carne de pasare ARO cu 10 aditivi

Parizer cu carne de pasare Auchan cu 6 aditivi

Parizer cu pasare Premia cu 6 aditivi

Parizer cu carne de pasare Proxi cu 6 aditivi

Parizer cu piept de pui Auchan cu 5 aditivi

Miniparizer de pasare Baroni cu 4 aditivi

Parizer taranesc cu piept de pui Baroni cu 4 aditivi

Parizer cu carne de pasare Simplu cu 3 aditivi

Parizer cu carne de pasare Casa Gustului cu 3 aditivi

Parizer cu carne de pasare Gustoso cu 3 aditivi

Din punct de vedere al ingredientului principal, toate produsele au în compoziție ca prim element carnea/ pieptul de pasăre/ de pui, iar 80% dintre ele au în compoziție apa, fiind și cel de-al doilea ingredient. Totodată, 30% dintre produsele analizate au în compoziție sorici, 20% au în compoziție slănină și 20% au în compoziție proteină animală din/ de porc.

În urma rezultatelor s-a constatat că toate produsele studiate au avut în componență nitrit de sodiu (E250), 70% dintre ele au avut în componență difosfat de sodiu (E450), iar 60% au avut în componență acid asorbic (E300)

Toate produsele studiate au avut menționate pe etichetă informațiile nutriționale, raportate la 100 grame de produs. Valoarea energetică pentru parizerul cu carne de pasare este cuprinsa între 152 kcal și 239 kcal, cantitatea de grăsimi variază între 8g și 20g, cantitatea acizilor grași saturați este cuprinsă între 3g și 9g, cantitatea de glucide variază între 2g și 7.9g, iar cantitatea zaharurilor este cuprinsă între 0.02g și 0.9g. De asemenea, 90% din produsele analizate nu conțin fibre.Cantitatea de proteină se situează între 10g și 16g pentru produsele studiate, în timp ce cantitatea de sare s-a situat între 7g și 3 g.

Organizația Mondială a Sănătății estimează că aproximativ 2.5 milioane de decese ar putea fi prevenite dacă nivelul de consum global al sării ar scădea până la cantitatea recomandată de 5 grame/zi.

Editor : Ștefania Apostol