Președintele Klaus Iohannis și soția sa, Carmen, și-au petrecut weekendul la munte. Mai multe imagini apărute pe rețelele sociale îi arată pe cei doi în vârf de munte, la peste 2000 de m altitudine.

Ultramaratonistul Polgar Levente Ioan a publicat, sâmbătă, o fotografie pe contul său de Facebook, în care apare alături de președintele Iohannis, pe Vârful Moldoveanu.

„Traseul competiției de ieri la care am participat a urcat și pe Vârful Moldoveanu unde l-am întâlnit pe domnul președinte al României. M-a recunoscut imediat, am schimbat câteva vorbe, am vorbit și despre unele situații personale de la Aiud. M-a felicitat și încurajat”, a scris sportivul pe Facebook.

În imagine, Iohannis apare echipat pentru drumeție pe munte, cu geacă și bocanci.

Duminică seară, Carmen Iohannis şi-a actualizat fotografia de profil pe contul oficial de Facebook. Soţia preşedintelui apare pe Vârful Moldoveanu, ţinând în mână steagul României.

Îmbrăcată în geacă şi pantaloni lungi, Carmen Iohannis zâmbeşte, iar în fundal, cu spatele la cel care a realizat fotografia, apare și șeful statului.