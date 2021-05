Persoanele care au făcut COVID nu mai sunt scutite de carantină și nu sunt acceptate la evenimentele publice decât cu test sau vaccin

Evenimentele care vor avea loc cu public sunt deschise doar persoanelor vaccinate sau celor care fac un test anti-COVID, fiind eliminată posibilitatea de a da acces și persoanelor care au trecut prin boală, a anunțat vineri seara secretarul de stat Raed Arafat, după ce guvernul a adoptat o hotărâre prin care intră în vigoare din 15 mai o serie de măsuri de relaxare. De asemenea, persoanele care au trecut prin boală nu mai sunt scutite de carantină dacă revin în țară din țări plasate de România pe lista galbenă sau roșie.

Întrebat ce se întâmplă cu persoanele care au trecut prin boală, dacă ele pot participa la evenimentele cu public, Raed Arafat a precizat că „nu mai e valabil aspectul că dacă am fost bolnav prezint hârtie că am fost bolnav. O să observaţi că am scos această posibilitate şi sunt două posibilităţi: vaccin sau test”, a arătat Raed Arafat.

Ministrul tineretului şi sportului, Eduard Novak, declarase vineri la Digi24 că finala Cupei României dintre Astra și Universitatea Craiova, care va avea loc în 22 mai, pe stadionul Ilie Oană din Ploieşti, va fi primul meci cu spectatori din acest an. Gradul de ocupare va fi de 25 la sută și pot intra pe stadion cei care s-au vaccinat, care au trecut prin boala COVID-19 sau care au fost testați pentru coronavirus. Teste antigen vor putea fi făcute și pe loc, înainte de competiție, potrivit ministrului.

Între timp, însă, a fost eliminată posibilitatea de a da acces și persoanelor care dovedesc că au făcut COVID-19. Potrivit lui Raed Arafat, la evenimentele publice sunt admise doar certificatul de vaccinare şi testul negativ.

Ce beneficii au persoanele vaccinate

Carantina

Autoritățile au aprobat vineri și o nouă clasificare a țărilor cu risc epidemiologic, în funcție de incidența cazurilor de COVID din ultimele 14 zile. Cei care vin din țările aflate în zona verde nu trebuie să stea în carantină. Cei care intră în România din țările aflate în zonele galbenă și roșie stau 14 zile în carantină, cu excepția celor vaccinați. De asemenea, pentru zona galbenă sunt scutiți de carantină și cei care au un test COVID negativ. Sunt, de asemenea, exceptate de la carantină mai multe categorii de angajați, oficiali și sportivi.

Nu mai este valabilă, însă, scutirea de carantină pentru cei care pot dovedi că au trecut prin boala COVID-19.

Exceptarea de la măsura carantinei instituite cu privire la persoanele contact direct ale unei persoane confirmate se aplică pentru persoanele care au efectuat vaccinul împotriva virusului SARS-CoV-2 inclusiv cea de a doua doză pentru tipurile de vaccin care se administrează în două doze şi pentru care au trecut cel puţin 10 zile de la data administrării dozei/celei de a doua doze contactului direct. Dovada administrării vaccinului, inclusiv data administrării dozei/celei de a doua doze, necesară pentru aplicarea excepţiilor prevăzute în hotărâre, se realizează prin intermediul documentului emis de unitatea sanitară care l-a administrat, din România sau din afara ţării.

Excepţiile de la măsura carantinei pentru anumite categorii de persoane nu se aplică pentru persoanele care sosesc pe teritoriul României din India.

Competiții sportive

Premierul Florin Cîțu a declarat vineri că prin adoptarea noii hotărâri de guvern „se creează posibilitatea ca în spaţiile deschise, competiţiile sportive să se poată desfăşura pe teritoriul României cu participarea spectatorilor până la 25 la sută din capacitatea maximă a spaţiului. Participarea va fi permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS CoV-2 pentru care au trecut zece zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid nu mai vechi de 24 de ore”, a arătat prim-ministrul.

Spectacole

De asemenea, „organizarea şi desfăşurarea în aer liber a spectacolelor, concertelor, festivalurilor publice şi private sau altor evenimente culturale sunt permise numai cu participarea a cel mult 500 de spectatori, cu asigurarea unei suprafeţe de 2 metri pătraţi pentru fiecare persoană, precum şi cu purtarea măştii de protecţie. Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2, pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR, nu mai vechi de 72 de ore, sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid, nu mai vechi de 24 de ore”, conform anunțului făcut de Florin Cîţu.

Operatorilor economici li se permite, pe de altă parte, să ofere servicii mai extinse, dacă în public sunt doar persoane vaccinate. Este vorba despre sălile de sport/fitness și restaurante.

Săli de fitness

Astfel, activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfăşoară activitatea în spaţii închise în domeniul sălilor de sport şi/sau fitness este permisă la 70 la sută din capacitatea maximă a spaţiului în judeţul/localitatea unde incidenţa cumulată la 14 zile este mai mică sau egală cu 3 la mia de locuitori, cu asigurarea unei suprafeţe de minim 4 metri pătraţi pentru fiecare persoană, dacă toate persoanele sunt vaccinate împotriva virusului SARS CoV-2 și dacă au trecut 10 zile de la terminarea schemei de vaccinare.

Cel mai simplu este ca aceste persoane să prezinte certificatul de vaccinare. Oricum, la sălile de fitness trebuie să ai și un card cu care să intri, nu va trebui să ai certificatul de vaccinare de fiecare dată la tine, a menționat premierul.

În cazul în care printre clienți sunt persoane nevaccinate, activitatea sălilor de sport şi/sau fitness este permisă fără a depăşi 50 la sută din capacitatea maximă a spaţiului în judeţul/localitatea unde incidenţa cumulată la 14 zile este mai mică sau egală cu 3 la mia de locuitori, cu asigurarea unei suprafeţe de minim 7 metri pătraţi pentru fiecare persoană (față de 4 metri pătrați în cazul în care toate persoanele sunt vaccinate).

Restaurante

Între măsurile de relaxare care intră în vigoare de la 15 mai, una se referă la activitatea restaurantelor, care va fi permisă până la miezul nopții, inclusiv în interior, la 50 la sută din capacitate, dacă rata de incidență din localitate nu depășește 3 la mia de locuitori în ultimele 14 zile. Această capacitate este preconizată a fi extinsă de la 1 iunie la 70 la sută, iar de la 1 iulie la capacitatea maximă a localului, dacă se ating țintele de vaccinare la nivel național pentru lunile respective.

Însă dacă toate persoanele din restaurant sunt vaccinate, localul poate funcționa în interior la orice capacitate. „Administratorul poate permite accesul mai multor persoane cu condiția ca acestea să facă dovada vaccinării împotriva SARS-CoV-2 pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare”, se spune în propunerea CNSU adoptată de Guvern.

Nunți, botezuri, parastase

De asemenea, începând cu 1 iunie este preconizată să fie permise nunțile, botezurile, petrecerile parastasele etc. în spații deschise, dacă incidența cumulată la 14 zile a cazurilor din județ/localitate este mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori și dacă se atinge ținta de vaccinare la nivel național pentru luna în curs. Inițial, aceste evenimente s-ar putea desfășura cu 70 de participanți, apoi de la 1 iulie cu 100 de participanți și de la 1 august cu 150 de persoane, dacă se atinge ținta de vaccinare.

Însă organizatorul poate decide desfășurarea evenimentului cu un număr mai mare de participanți, în condițiile în care capacitatea maximă a spațiului permite asigurarea unei suprafețe de minim 2 mp/persoană, iar toți participanții fac dovada vaccinării împotriva virusului SARS-CoV2, pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare.

Locuri de joacă

Tot ca perspectivă, este preconizată începând cu data de 01.06.2021, dacă la nivel național se atinge ținta de vaccinare pentru luna în curs, reluarea activității operatorilor economici care gestionează locurile de joacă în spații închise cu participarea publicului până la 50% din capacitatea maximă a spațiului, cu condiția ca însoțitorii copiilor să facă dovada vaccinării împotriva virusului SARS-CoV-2 pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare. De la 1 iulie este propusă mărirea capacității la 70 la sută, iar de la 1 august la sută la sută, dacă se ating țintele de vaccinare la nivel național și dacă însoțitorii copiilor sunt vaccinați.

Cine verifică dacă toate persoanele sunt vaccinate și cine este amendat

Întrebat ce se întâmplă dacă sunt agenţi economici care nu verifică dacă persoanele sunt vaccinate, Raed Arafat a spus: „Persoana respectivă este amendată, fără nicio discuţie, deci persoana care este organizator. Organizatorul are obligativitatea de a verifica dacă persoanele care intră sunt vaccinate, dacă intră pe scenariul cu persoanele vaccinate. Dacă rămâne pe scenariul minimal, fără persoane vaccinate, atunci nu mai e nicio problemă. Dar, dacă intră pe scenariul respectiv, atunci are obligaţia să verifice că persoanele sunt vaccinate”, a subliniat Raed Arafat.

