Peste 1.000 de refugiaţi ucraineni au protestat în faţa sediului Consulatului Rusiei din Constanța

Peste 1.000 de refugiaţi ucraineni au protestat sâmbătă, în faţa sediului Consulatului Federaţiei Ruse la Constanţa, la doi ani de la izbucnirea războiului.

Oamenii s-au adunat întâi în Parcul Primăriei, la Monumentul Victoriei, iar apoi au plecat în marş către sediul Consulatului Federaţiei Ruse. Printre participanţii la această manifestare s-au aflat foarte mulţi copii.

Oamenii aveau steaguri ale Ucrainei şi pancarte pe care scria: „Stop War”, „Stand with Ukraine”, „730 days of bloody genocide”, „Putin is a terrorist”.

„Mulţumim României că ne-a primit. Toţi sperăm că războiul se va sfârşi şi ne vom întoarce acasă. Au fost peste 1.000 de oameni. Sunt foarte mulţi copii, au făcut pancarte, au scris mesaje. Noi vrem acasă. Noi simţim durere în inimă. Rusia nu a făcut bine, vrea să ne ia pământurile”, a declarat Ana, o refugiată din Ucraina.

Ucrainenii au cerut comunităţii internaţionale să intensifice sancţiunile împotriva Rusiei, să sprijine militar Ucraina pentru a putea lupta împotriva invadatorilor.

De asemenea, ei au onorat memoria celor care au murit în război.

Manifestarea refugiaţilor din Ucraina a durat două ore şi s-a desfăşurat fără incidente.

Aceasta a fost cea de-a patru acţiune de protest a cetăţenilor ucraineni la Constanţa de la începutul războiului.

