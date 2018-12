Petarde de vânătoare, vândute pentru Revelion

Ca în fiecare an, în pieţe au apărut vânzătorii de petarde şi artificii. Interzise prin lege, acestea sunt nelipsite din arsenalul românilor care sărbătoresc "tradiţional" Revelionul. Poliţiştii au început şi ei controalele şi au confiscat deja câteva tone de materiale pirotehnice periculoase.

-Are o sută de bucăţi şi e 30 de lei cutia. Un foc. Nu vrei din alea la cutii? Are 100 de bucăţi, mamaie! E ca ţigara, aşa. Cu trei focuri, scuză-mă. E ca ţigara şi are trei focuri.

Discuţia se întrerupe brusc, în momentul în care în zonă apar jandarmii.

-M-a zăpăcit poliţia asta. Vezi că vine! Sparge gaşca! Fă-te că stai acolo!

După ce trece pericolul, femeia se întoarce şi mai hotărâtă să încheie tranzacţia.

Gândeşte-te mai repede că s-ar putea să mai vină şi nu am cum să îţi mai dau. Alea sunt groase, ţevi atâta. Le pui jos şi face urât de tot.

-Astea cum sunt?

-Sunt mai scumpe... Ţi le las la 500 cutia. Sunt periculoase rău. Eee, o dată vine Revelionul.

Poliţiştii ştiu că a început sezonul petardelor şi se străduiesc să ţină pasul cu inventivitatea vânzătorilor. Aceştia au introdus anul acesta în ofertă un produs nou, pe care îl pot vinde fără să rişte nimic.

Adrian Aldea, Direcţia Arme a Poliţiei Române: Sunt emițătoare de sunet și sunt certificate de producători și introduse pe piață pentru a fi utilizate în scopul de a speria și a îndepărta animalele sălbatice și agresive.

Cumpărătorii care nu respectă regula riscă până la 1 an de închisoare.

Adrian Aldea, Direcţia Arme a Poliţiei Române: Doar categoria F1 este permisă pentru a fi utilizată de către publicul larg. Sunt cele care prezintă un risc foarte scăzut și un nivel de zgomot neglijabil. Putem exemplifica lumânările de tort, mini steluțele, jerbe.

Medicii atrag atenţia că o petardă folosită greşit poate însemna o viaţă distrusă.

Valentina Boboc, medic generalist: Pot determina arsuri atât la nivelul pielii în diferite grade, uneori chiar severe, arsuri la nivelul ochilor, care pot duce chiar la orbire.

În doar 10 zile, poliţiştii au confiscat peste două tone de petarde şi au deschis 34 de dosare penale. Au dat şi amenzi, a căror valoare totală ajunge la 40.000 de lei.

Etichete:

,

,