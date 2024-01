Distracțiile aparent inofensive din preajma sărbătorilor - petardele - au lăsat urme adânci în rândul multor copii: arsuri și traumatisme sau chiar amputarea unui braț. Medicii de la Spitalul de Copii Grigore Alexandrescu atrag atenția că mulți copii rămân mutilați. Poliția Română a deschis peste 1.000 de dosare penale în perioada sărbătorilor.

Costin are 7 ani și jumătate și este internat de aproape 2 săptămâni la Spitalul Grigore Alexandrescu. I-a explodat o petardă în mână.

Costin: Am luat-o și nu am văzut când a luat foc. Am ținut-o în mână, că nu avea ață și trebuia ținută în mână și nu am văzut că a luat foc și a bubuit în mâna mea.

Mama lui Costin: Ar trebui să interzică petardele astea, uitați ce cauzează copiilor. Are degetele spintecate, sparte.

Le-a găsit la poartă, la niște vecini care au dat la 12 noaptea.

La spitalul Grigore Alexandrescu, în perioada sărbătorilor au ajuns la camera de gardă și câte 10-12 pacienți cu arsuri sau diferite traumatisme, din cauza petardelor. În acest moment mai sunt internați patru copii.

Prof. dr. Dan Enescu, șef secție chirugie plastică: Am tăiat patru mâini în două ore. Mi-am făcut anul nou la Sinaia. În mijlocul Sinaiei, două gherete gâfâiau de petarde și-și cumpărau ăia în prostie, coadă ...Vezi și tu cum te bucuri. Să te bucuri ca să mai existe și anul următor, nu să te bucuri anul următor fără o mână, fără un picior, fără un deget...

Raluca Alexandru, medic primar chirugie plastică: Noi anunțăm poliția, poliția vine, îi interoghează și atât. Ar trebui să existe și pentru părinți, în străinătate există amenzi care se dau și părinții sunt mult mai atenți. Niciun părinte nu își dorește, dar nu realizează.

În momentul în care polițiștii sunt sesizați de medici, deschid dosare penale.

Angelo Badea, director adjunct Direcția arme, Explozivi și Substanțe Periculoase: Au fost indisponibilizate 141.735 kg articole pirotehnice, în valoare de peste 6 milioane de lei. Au fost constituite 1.070 de dosare penale, în cadrul cărora s-au constatat 1.200 infracțiuni și au fost aplicate 600 de amenzi, în valoare de un milion de lei.

Costin: Dragi copii, vă rog eu din suflet să nu mai puneți mâna pe petarde, sunt foarte periculoase. Și la poliție să le confiște, sunt periculoase.

Editor : I.C