Poliția cere ajutor pentru găsirea unui tânăr dispărut. Filip se prezintă ca milionar din criptomonede și este faimos pe Tiktok

Poliția Capitalei cere ajutorul cetățenilor pentru localizarea unui tânăr de 21 de ani care a fost dat dispărut după ce a plecat de acasă ieri și n-a mai revenit la domiciliu.

Tânărul dispărut este Filip Cristian Titian, în vârstă de 21 de ani. El este cunoscut pe rețeaua socială TikTok sub numele "filipcristiant" și are peste 130.000 de urmăritori. El se prezintă ca antreprenor și investitor la bursă. În clipurile sale, tânărul vorbește despre criptomonede și susține că are o avere de sute de milioane de euro de pe urma acestora.

Poliţia a fost sesizată pe 29 septembrie, după ce tânărul a plecat de acasă la data de 28 septembrie 2023, în jurul orei 22:58, din sectorul 4 al Capitalei, și nu a mai revenit.

Tânărul dispărut are următoarele semnalmente:

- Înălţime:1,80 m, greutate 70 kg, constituţie atletică, ten alb, păr blond, faţă rotundă, ochi căprui.

- La data dispariţiei purta adidaşi negri, cămaşă închisă la culoare, pantaloni negri;

Cei care l-au văzut sau pot oferi detalii sunt rugaţi să anunţe Poliţia Capitalei, apelând numărul unic de urgenţă 112.

