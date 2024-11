Poliția îi amendează pe șoferii care nu au montat anvelopele de iarnă pentru drumurile acoperite de zăpadă sau polei

În contextul schimbărilor meteorologice din această săptămână, unde în mai multe zone din țară a început deja să ningă, Poliția Română recomandă tuturor coducătorilor de autovehicule să respecte normele legale în vigoare și să monteze cauciucurile de iarnă. În caz contrar, se vor aplica amenzi de până la 3.300 de lei, dar și măsura reţinerii certificatului de înmatriculare.

Codul rutier nu specifică o dată exactă la care trebuie să montezi anvelopele de iarnă, ci acest proces ține strict de condițiile meteorologice. Potrivit Ordonanței de Guvern nr. 5/2011 pentru modificarea și completarea OUG nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată în 2022, este interzisă circulaţia mașinilor pe drumurile publice, dacă acestea sunt acoperite cu zăpadă, gheață sau polei, care nu sunt dotate cu anvelope de iarnă.

Poliția Română amendează șoferii care nu au montat cauciucurile de iarnă

Potrivit comunicatului publicat de Poliția Română: "În conformitate cu prevederile art. 102 alin. (1) pct. 28 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare: constituie contravenţie conducerea autovehiculului pe drumurile publice acoperite cu zăpadă, gheață sau polei, fără ca acesta să fie dotat cu anvelope de iarnă, iar în cazul autovehiculului de transport marfă cu o masă totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone și al autovehiculului de transport persoane cu mai mult de 9 locuri pe scaune, inclusiv cel al conducătorului auto, fără ca acestea să fie echipate cu anvelope de iarnă pe roțile axei/axelor de tracțiune sau fără a avea montate pe aceste roți lanțuri sau alte echipamente antiderapante certificate”.

Fapta se sancţionează cu amendă între 1.485 şi 3.300 de lei, precum și cu măsura reţinerii certificatului de înmatriculare.

De asemenea, conform art. 112 alin. (1) lit. h1 din același act normativ: ,,Certificatul de înmatriculare sau de înregistrare ori dovada înlocuitoare a acestuia se reține de către poliția rutieră în următoarele cazuri:

h1) autovehiculul nu este dotat, la circulația pe drumurile publice acoperite cu zăpadă, gheață sau polei, cu anvelope de iarnă, iar autovehiculul de transport marfă cu o masă totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone şi autovehiculul de transport persoane cu mai mult de 9 locuri pe scaune, inclusiv cel al conducătorului auto, nu sunt echipate cu anvelope de iarnă pe roţile axei/axelor de tracţiune ori nu au montate pe aceste roţi lanţuri sau alte echipamente antiderapante certificate.

Cum sunt definite anvelopele de iarnă

“Potrivit prevederilor art. 6 pct. 61 din același act normativ, anvelopele de iarnă sunt definite ca fiind „anvelope omologate conform Directivei 92/23/CE a Consiliului din 31 martie 1992 privind pneurile autovehiculelor şi ale remorcilor acestora, precum și montarea lor, Regulamentului Comisiei Economice pentru Europa a Organizației Națiunilor Unite (CEE-ONU) nr. 30 sau Regulamentului Comisiei Economice pentru Europa a Organizației Națiunilor Unite CEE-ONU nr. 54, după caz”, precizează Poliția Română.

Conform Directivei menționate, precum și a Regulamentelor nr. 30 și nr. 54 CEE-ONU, pentru a fi acceptate ca anvelope de iarnă, acestea trebuie să fie inscripționate cu unul dintre simbolurile „M+S”, „M.S.”, „MS” sau „M&S”,

Recomandarea Poliției Române pentru circulația pe drumurile publice în siguranță, în contextul sezonului rece

"Pe timp de iarnă, Poliția Română recomandă tuturor conducătorilor de autovehicule să respecte normele legale în vigoare, să adopte o manieră preventivă de condus și să respecte indicațiile polițiștilor rutieri aflați în trafic.

Constituie contravenție conducerea autovehiculului pe drumurile publice acoperite cu zăpadă, gheață sau polei fără ca acesta să fie dotat cu anvelope de iarnă. Polițiștii acționează permanent în teren pentru prevenirea evenimentelor rutiere, inclusiv pentru verificarea respectării regulilor privind dotarea autoturismelor cu anvelope de iarnă", a declarat pentru Digi24 comisar-șef de Poliție Octavian-DAN, Inspectoratul General al Poliției Române (IGPR).

“Caracteristicile traficului rutier din perioada care urmează sunt diferite față de cele obișnuite, întrucât unii conducători de autovehicule nu au experiența conducerii pe autostradă, având tendința de a neglija reguli de conduită elementare, cu efect imediat în planul siguranței rutiere. Multe accidentele rutiere produse pe autostrăzi s-au întâmplat în zonele unde se circulă cu viteză redusă, pe fondul condițiilor meteorologice nefavorabile (ceață, ploaie torențială, ninsoare, polei)”, potrivit comunicatului Poliției.

La ce prețuri se găsesc cauciucurile de iarnă în 2024

“Prețul de achiziție al cauciucurilor de iarnă depinde, în primul rând, de mașină și de modelul de anvelopă potrivit. De exemplu, pentru o mașină mică, o anvelopă cu dimensiunile 185/65/R15, costul poate începe de la 180 de lei/bucata.

Dacă vorbim despre o mașină cu anvelope mai mari, de exemplu 215/55/R16, atunci prețul poate încep de la 220 de lei/bucata până la 500 de lei/bucata, chiar și mai mult de atât dacă vorbim de o mașină de teren. Prețul diferă în funcție de autoturism și de anvelopele alese”, a declarat pentru Digi24 Damian Valentin, administratorul unei firme de Anvelope din București.

Cât costă montarea/manopera pentru anvelope în sezonul de iarnă 2024

“Manopera pentru un pachet complet al autoturismului, care include montarea anvelopelor, echilibrare roți, plumbi pentru jante, poate începe de la 120 de lei și poate ajunge până la 550 de lei, cost total”, precizează sursa Digi24.

La ce perioadă de timp se schimbă cauciucurile de iarnă

Cauciucurile unui autoturism se schimbă în funcție de gradul de uzură, iar asta depinde de cât de des au fost utilizate, respectiv folosite în mers.

"Adâncimea anvelopelor noi variază în funcție de tipul acestora. O anvelopă nouă de iarnă poate avea undeva la 8-9 mm adâncime de rulare. În momentul în care cauciucurile sunt uzate, se poate ajunge cu adâncimea profilului la aproximativ 3-4 mm. În acel caz, randamentul anvelopei scade și produsul nu mai are aderență în sezonul rece.

Dacă vorbim despre un autoturism care nu circulă mult, spre exemplu, undeva la 30.000 de km pe an, iar anvelopele utilizate sunt de calitate superioară, atunci pot fi păstrate pe mașină și până la 5 ani, dar cu o condiție, să nu apară semne vizibile de îmbătrânire pe anvelopă. Dacă sunt persoane care merg mulți kilometri pe an, chiar și peste 50.000, atunci randamentul anvelopei poate scădea chiar și după un an și necesită schimbare", precizează Damian Valentin.

