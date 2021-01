Adriana Radu a fost numită în Consiliul Economic și Social, după ce respingerea ei a provocat protestele societății civile

Adriana Radu, preşedinta Asociaţiei „Sexul versus Barza”, a fost numită, ca reprezentant al societăţii civile, în calitate de membru al Consiliului Economic şi Social, potrivit unei decizii publicate în Monitorul Oficial, informează Agerpres.

Luna trecută, fostul premierul interimar Nicolae Ciucă a stârnit controverse pentru numirile reprezentanților societății civile în Consiliul Economic și Social. Membrii desemnaţi să reprezinte societatea civilă în Consiliul Economic şi Social (CES) şi cele 13 organizaţii susţinătoare au condamnat decizia premierului interimar, Nicolae Ciucă, de eliminare din lista de persoane desemnate a Adrianei Radu, preşedinta Asociaţiei „Sexul versus Barza”, şi îi solicitau acestuia revenirea asupra respectivei hotărâri.

Coaliţia pentru Egalitate de Gen susţinea că Adriana Radu este singura candidată câştigătoare care nu a fost desemnată în plenul CES, ceea ce indică respingerea de către Guvern a prezenţei unei voci de sprijinire a drepturilor femeilor şi egalităţii de gen, în contextul în care România înregistrează printre cele mai mari rate de graviditate în rândul minorelor, de violenţă domestică împotriva femeilor, o atitudine laxă a sistemului de justiţie faţă de abuzurile fizice, psihice şi sexuale împotriva acestora şi multiple alte atacuri împotriva drepturilor femeilor şi a minorităţilor sexuale.

Vicepremierul Dan Barna a anunţat luni că i-a cerut premierului Florin Cîţu să revină asupra deciziei de respingere a numirii acesteia în CES.

„Am avut astăzi o întâlnire cu premierul Florin Cîţu pe diverse subiecte curente, printre care i-am propus şi să revenim asupra deciziei de a respinge numirea Adrianei Radu în Consiliul Economic şi Social. Am argumentat că doamna Adriana Radu este de fapt reprezentanta reală a societăţii civile în CES, conform opţiunii exprimate de majoritatea asociaţiilor care i-au acordat încrederea. Am decis să reparăm o decizie care a provocat justificate proteste. În acest moment decizia este în Monitorul Oficial. Reprezentanta Asociaţiei 'Sexul şi Barza' îşi poate ocupa locul care i se cuvine. Prin dialog şi argumente raţionale se pot face mult mai multe lucruri bune. Alianţa USR PLUS îşi are rădăcinile în societatea civilă şi nu va uita niciodată acest lucru”, a scris Dan Barna pe Facebook.

Potrivit aceleiaşi decizii publicate luni în Monitorul Oficial, a fost revocat din plenul CES Horia Nicolescu Mihai, din partea Asociaţiei pentru Securitate la Incendii.

Cu ce se ocupă CES

Consiliul Economic şi Social este un organism cu rol consultativ în ceea ce privește stabilirea strategiilor şi politicilor economice şi sociale la nivel naţional şi este cheia pentru realizarea, promovarea şi dezvoltarea dialogului și a solidarităţii sociale. Membrii Consiliului au printre atribuții analizarea și avizarea proiectelor de hotărâri și de ordonanțe ale Guvernului și proiectele de lege care urmează să ajungă în Parlament, precum și a proiectelor de programe și strategii înainte de adoptare.

Tot membrii CES sunt responsabili și de semnalarea către Guvern și Parlament a unor fenomene sociale și economice care trebuie să ajungă pe agenda pentru a fi întâmpinate de propuneri de acte normative.

Nu în ultimul rând, acest Consiliu are un rol activ în analizarea stărilor conflictuale la nivel național sau în sector și propun modalități pentru a le soluționa, conduce analize și studii privind realitatea economică și socială din România și contribuie la implementarea de strategii, programe și standarde în ceea ce privește dialogul social.

Editor : Luana Pavaluca