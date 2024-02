Ciolacu: Nu fac nicio diferenţă între Simion, Drulă, Barna, Cioloş. Îi compar pe toţi cu Mirel din Turnu Măgurele. Ăsta e stilul

Premierul Marcel Ciolacu a afirmat, marți seară, că nu face nicio diferenţă între George Simion, Cătălin Drulă, Dan Barna, Dacian Cioloş, întrebând ce au lăsat aceştia în urma lor pentru ţară. El i-a comparat pe toţi cu „Mirel din Turnu Măgurele”, personaj din cântecul Macarena al Erikăi Isac, susţinând că acesta este şi stilul lor: se pricep la toate, le ştiu pe toate.

Marcel Ciolacu a afirmat, miercuri, la RTV, că nu a văzut de la liderul AUR, George Simion, nicio soluţie, niciun dialog despre economie.

„Aţi văzut în ultimul timp de la Simion vreo soluţie? Aţi văzut? A venit să aibă un dialog coerent despre economie, despre ce se întâmplă în România? Nu spun că sunt toate lucrurile perfecte. Dar pe o stabilitate politică am reuşit în doi ani să fie investiţii directe de 20 de miliarde. Am reuşit să aducem o stabilitate macroeconomică, am reuşit prin negocieri şi pentru prima oară când a existat o voce mai puternică în exterior şi la Uniunea Europeană”, a continuat Ciolacu.

El a declarat că nu face nicio diferenţă între George Simion, Cătălin Drulă, Dan Barna, Dacian Cioloş.

„Nu fac nicio diferenţă între Simion, Drulă, Barna, Cioloş. Ce au lăsat în ţara asta? Unul a lăsat un miliard la vaccinuri, a lăsat spitale în flăcări. Nu am văzut nimic făcut, ceva, zero fonduri europene. E prima oară când închidem un exerciţiu financiar cu 95%. 0,13% aveau fonduri europene. Zero autostrăzi, mergea cu ranga să distrugă chioşcuri. (...) Ştiţi cu ce îi compar eu pe toţi? Cu Mirel din Turnu Măgurele. Cam ăsta e stilul. Se pricep la toate, le ştiu pe toate. De aia nu vin cu nicio soluţie. Iar când am avut o decizie, când au fost în arcul guvernamental, nu s-a întâmplat nimic. Îmi vine Roşia Montană că lui Cioloş i-a trebuit să intrăm în UNESCO pentru că de fapt Uniţi Salvăm Roşia Montană s-a transformat în Uniţi Salvăm România şi aşa am găsit noi un partid politic. Ne-a venit factura la partidul politic. Hai să vedem factura cât o să ne vină”, a declarat premierul.

