Autoritatea Electorală Permanentă face o sesizare către Parchet și Poliție, a anunțat președintele AEP Toni Greblă, joi la Digi24. Este vorba despre felul în care a reușit Călin Georgescu să desfășoare campania. Potrivit datelor de la AEP, acesta are zero cheltuieli pentru această campanie declarate de candidatul independent. Este vorba despre afișele electorale cu Călin Georgescu.

„Sesizările care au ajuns la AEP cu dovezi cu privire la faptul că, în anumite localități, inclusiv pe panourile oficiale de afișaj ale competitorilor politici, au apărut cu candidați care nu aveau inscripționat codul de identificare al mandatarului financiar și deci el era un afiș care era anonim. Am solicitat organelor de urmărire penală din localitatea din județele respective să facă verificări pentru a stabili unde au fost imprimate acele afișe, cine le-a plătit, pentru ca apoi să facă o legătură de cauzalitate între cel care a comandat afișele, le-a utilizat și un anume competitor politic și, în funcție de asta, să ia măsurile legale corespunzătoare”, a explicat Toni Greblă, într-o intervenție telefonică, joi la Digi24.

„De asemenea, am solicitat ANAF pentru ca în mediul virtual să verifice la influencerii principali din România dacă au fost plătite sume din conturile personale sau din conturile de campanie electorală ale candidaților și care eventual nu au fost transmise Autorității Electorale Permanente”, a adăugat el.

Întrebat despre faptul că sunt mărturii ale unor influenceri care spun că au fost plătiți și dacă asta poate să fie o dovadă acolo, Toni Greblă a răspuns: „Poate să fie un început de dovadă”.

„Acele sume trebuie comunicate și ANAF, astfel încât numai ANAF are competența să verifice dacă aceștia au fost plătiți pentru publicitate politică, de cine anume au fost plătiți și apoi se face ancheta respectivă pentru a vedea ce legătură de cauzalitate este între cel care a plătit campania în mediul online și un anume candidat la alegerile pentru președintele României. Noi am făcut sute de sesizări la principalele platforme, Meta, Facebook, TikTok, ș.a.m.d. Atunci când am fost sesizați cu posibilă reclamă politică ce conține defăimăiri, dezinformări, fake news, sau nu este însușită de un anume competitor politic să le îndepărteze din mediul virtual”, a completat șeful AEP.

Cum poți face campanie fără bani?

Chestionat cum se poate face o campanie, să ai afișe, să fii atât de activ în mediul online fără niciun ban, acesta a replicat: „Da, e o întrebare legitimă la care cei în drept, după o anchetă, pot să tragă concluzii”.

„Sigur că poți să candidezi, să nu faci nicio campanie și întâmplător să iei câteva sute de voturi. E numai teoretic. Nu aș intra în speculații, pentru că AEP își vede numai de atribuțiile sale. Sunt alte organe care trebuie să facă cercetări. Mediul politic, poate să existe astfel de dispute. Noi ne menținem în a verifica strict legalitatea veniturilor, o campanie electorală care să fie transparentă și însușită de competitorii politici. Atunci când constatăm încălcări, luăm măsurile de rigoare”, a mai precizat el.

Măsurile care pot fi luate

Tootdată, întrebat dacă sunt sesizate încălcări ce măsuri pot fi luate până în turul doi, președintele AEP a spus că a aplicat mai multe sancțiuni.

„Am aplicat sancțiuni inclusiv unor site-uri de știri și unor posturi de televiziune care au publicat sondaje de opinie duminica, înainte de ora 21.00. Așa că noi ne-am făcut datoria, atunci când am fost sesizați, am aplicat tuturor sancțiunile prevăzute de lege”, a mai explicat acesta.

Chestionat în continuare dar dacă va fi găsită legătura aceea între candidat și acești oameni care au plătit și nu au fost sumele declarate, Toni Greblă a subliniat că „în ceea ce privește AEP, sancțiunile sunt clare, confiscarea sumelor, aplicarea unei amenzi contravenționale și obligatoriu sesizarea organelor de urmărire penală, dacă am constatat că există indicii cu privire la săvârșirea unor infracțiuni”.

Sute de mii de români au intrat pe paginile de social media ale candidatului Călin Georgescu, după victoria sa în alegeri, dând “Follow” profilului oficial. În doar trei zile, creșterile pe patru rețele, unde este prezent, sunt între 78 și 180%. Doar pe Facebook, în ultimele 24 de ore a câștigat 36.000 de urmăritori.

Autoritatea Electorală Permanentă a prezentat, miercuri, veniturile şi cheltuielile electorale declarate până astăzi, de candidaţii la alegerile prezidenţiale. Călin Georgescu, clasat pe primul loc, la primul tur de scrutin, a declarat la AEP că a avut zero contribuţii, în campanie, şi zero cheltuieli, în timp ce Elena Lasconi, candidata USR, a avut contribuţii de peste 19 milioane de lei şi cheltuieli de peste 16 milioane de lei.



CCR discută azi două cereri de anulare a primului tur al alegerilor prezidențiale, în ambele apar acuzații de fraudare a scrutinului de către candidatul independent Călin Georgescu, prin boți și troli și tehnici de manipulare a alegătorilor pe rețelele de socializare, în principal TikTok. De asemenea, CSAT se reunește joi de la ora 14.00 pentru „a analiza posibile riscuri la adresa securității naționale generate de acțiunile unor actori cibernetici statali și non-statali asupra unor infrastructuri IT&C, suport pentru procesul electoral”, arată comunicatul de presă al Administrației Prezidențiale.

