CTP a explicat de ce Digi24 nu se află pe lista participanților la dezbaterea organizată de Klaus Iohannis

Gazetarul Cristian Tudor Popescu a explicat, într-o intervenție telefonică, de ce Digi24 nu se află, momentan, pe lista participanților la dezbaterea organizată de președintele Klaus Iohannis înaintea turului al doilea al alegerilor prezidențiale de duminică.

„Domnul Seidler a ridicat o întrebare în cursul dezbaterii, de ce nu a fost invitat nimeni de la Digi24. Pot să lămuresc eu acest aspect. Am fost sunat de Administrația Prezidențială, care mi-a spus, de altfel, că sunt primul sunat și invitat atât în calitate de formator de opinie cât și de reprezentant al Digi24. Am spus doamnei în cauză că eu nu sunt angajat al Digi24, prin urmare nu pot de capul meu să reprezint postul. A insistat doamna: Acestea sunt calitățile în care vă invităm. Am sunat conducerea postului Digi24 și am comunicat: Iată ce vrea Cotroceniul. Conducerea a fost în primă instanță de acord ca eu să reprezint Digi24 deși nu sunt angajat. Eu m-am gândit: nu e normală invitația asta nominală, dar or fi ăștia zgârciți, vor să comaseze postul meu de formator de opinie cu cel de la Digi24. A avut loc a doua convorbire, în care mi s-au lămurit niște lucruri. Acolo am văzut că e vorba de invitații nominale către alți jurnaliști, către toți jurnaliștii invitați și că e un număr foarte restrâns, până în zece. Păi asta arăta ca o recepție exclusivistă a președintelui Iohannis. Și am spus: nu se poate așa ceva, domnul președinte nu are dreptul să facă el selecția jurnaliștilor. Ce înseamnă? Sunt jurnaliștii care îi plac domnului președinte, puțini, care îi plac și care sunt invitați acolo. Eu nu vreau să mă număr printre jurnaliștii preferați de domnul Iohannis, cum nu vreau să mă număr printre jurnaliștii preferați de niciun alt politician. Prefer să fiu detestat de toți. Prin urmare, am comunicat Cotroceniului că nu voi veni la această dezbatere, dar dacă se schimbă datele, mi-am permis să ofer și o sugestie, în sensul că nu la Cotroceni, la PNL în niciun caz, să se desfășoare într-o aulă universitară și așa s-a și făcut. Dacă sunt invitații în alb trimise redacțiilor, așa-i normal, să decidă ele pe cine trimit, nu domnul Iohannis, atunci eu pot să revin asupra hotărârii mele și să particip. De atunci nu am mai primit niciun telefon. Încă o precizare, invitațiile – mi s-a spus – sunt nominale și netransmisibile. Asta-i tot. Am comunicat, de asemenea, hotărârea mea conducerii postului și a fost de acord. Acum, dacă se hotărăște Cotroceniul se mai invite pe altcineva, de pildă pe doamna Manolache de la Digi, asta e o chestiune care nu mă mai privește pe mine, eu v-am spus de ce Digi24 nu figurează deocamdată”, a spus Cristian Tudor Popescu.

Săptămâna aceasta începe sub semnul dezbaterii electorale pe care o cere Viorica Dăncilă și a dezbaterii pe care o dorește președintele Klaus Iohannis. Fostul premier încă mai bate monedă pe faptul că șeful statului fuge de confruntare. Acesta, în schimb, își vede de dezbaterea de marți: organizată după cum dorește el, cu oamenii invitați de el, în locul ales de el, la ora stabilită tot de el.

Dezbaterea de mâine ar trebui să fie în prime time, la ora 19:00 cel mai probabil. Va dura peste două ore. Vor fi în jur de opt - zece invitați care vor pune întrebări, aleși de președinte: jurnaliști, analiști, politologi. Două-trei întrebări vor putea adresa fiecare.

În sală vor fi peste 200 de oameni, jurnaliști invitați să asiste și studenți. Până acum au fost alese șase persoane: Ion M. Ioniță (Adevărul), Cristian Leonte (Pro TV), Radu Tudor (Antena 3), Cristina Șincai (România TV), Moise Guran (Europa FM) și Cristian Pârvulescu (SNSPA). Ar mai fi încă 3-4 invitații de lansat.

Întâlnirea va fi la Biblioteca Centrală Universitară și se dorește o dezbatere pe stil american cu o audiență de peste 7 milioane de telespectatori, a declarat Rareș Bogdan, prim-vicepreședinte PNL.

Viorica Dăncilă a declarat duminică, întrebată dacă va merge marți peste Klaus Iohannis la dezbaterea de la BCU, că încă nu știe ce va face, dând de înțeles că ia, totuși, în calcul o apariție intempestivă la evenimentul președintelui.