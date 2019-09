Olguţa Vasilescu spune că STS poate să utilizeze tabletele la alegerile prezidențiale

Preşedintele Comisiei parlamentare de anchetă privind alegerile europarlamentare, Lia Olguţa Vasilescu, a anunţat, luni, că Serviciul de Telecomunicaţii Speciale nu are niciun fel de problemă legată de utilizarea tabletelor la viitoarele alegeri, cele prezidenţiale, menţionând, însă, că a trimis STS o notă în care solicită ca toate datele de la europarlamentare să fie salvate.

În şedinţă, senatorul PNL Nicoleta Pauliuc a atras atenţia că există o hotărâre a comisiei prin care a interzis STS să şteargă datele aflate pe tablete şi trebuie rezolvată această situaţie.

„STS nu are niciun fel de problemă cu tabletele, poate să le utilizeze. Cu certitudine însă va trebui să salveze tot ceea ce este pe tablete. Am discutat deja cu cei de la STS, le-am trimis o adresă astfel încât oricine vrea să verifice poate să verifice şi anul acesta şi anul viitor şi peste 7 ani. Este o decizie pe care am luat-o în Biroul comisiei. Aveţi reprezentant şi din punctul nostru de vedere nu există niciun motiv ca alegerile următoare pentru funcţia de preşedinte să nu se poată desfăşura din punct de vedere tehnic”, a susținut Olguţa Vasilescu, potrivit Agerpres.

În şedinţa din 10 septembrie, prim-adjunctul directorului Serviciului de Telecomunicaţii Speciale (STS), Ionel-Sorin Bălan, a făcut apel la Comisia parlamentară de anchetă pentru a permite desigilarea tabletelor, pentru ca în perioada următoare, din 15 septembrie, STS să poată lucra cu sistemele respective.

„În diaspora vor fi peste 500 de secţii de votare noi. Noi va trebui să ştim calitatea serviciului de internet, consider că dacă din data de 15 (septembrie - n.r.) ne va permite comisia să lucrăm cu sistemele respective, pentru că nu avem nimic de ascuns”, a spus Bălan.

Comisia de anchetă a încheiat audierile şi urmează să întocmească raportul, după cum a precizat Olguţa Vasilescu.

Editor web: George Costiță